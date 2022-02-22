OPPO与姜文再度合作，共探OPPO Find X5系列影像奥秘

作者：LL

【天极网手机频道】一直以来，OPPO Find X系列的影像能力广受用户好评，影像旗舰的形象早已深入人心。在OPPO Find X5系列发布前夕，OPPO官宣将再次携手知名导演姜文，由其担任OPPO影像探索家，共同探索OPPO Find X5系列的影像奥秘。

2月22日，OPPO官方微博视频号更新了一条动态。视频中，姜文使用OPPO Find X5 Pro拍摄日出场景，评价其影像体验：“亮的够亮，暗的够暗，它能帮您把色彩处理的漂漂亮亮的，多了一块芯片果然厉害。”

对于姜文，相信大众并不陌生，他是电影界著名的导演，对于镜头的色彩有着自己专业且独特的考量，这在他的作品中体现得淋漓尽致。而对于手机摄影也一样，在此前的OPPO Find X3系列中，姜文滤镜让用户轻松就可定格下人文大片，其色彩审美可见一斑。本次的OPPO Find X5 Pro能够迎来姜文的再度认可，说明Find X5系列在影像上的突破相当不小。

笔者认为，OPPO Find X5系列能够获得如此盛赞，这与其“一机双芯”的设计脱离不开关系。据悉，本次的OPPO Find X5系列除了采用自研的3A算法之外，还搭载了此前在OPPO未来科技大会上亮相的马里亚纳 MariSilicon X。作为OPPO首款自研影像专用NPU芯片，其在影像方面的强大算力和能效比，大大加强了HDR、夜景视频的呈现。从某种意义上来说，OPPO Find X5系列实现了真正意义上的4K视频，让视频的画面色彩更加真实自然。

因此，OPPO Find X5系列本次的影像升级，势必会刷新大众对于手机摄影的认知。更多具体信息，请和笔者一起锁定2月24日19：00的OPPO Find X5系列发布会。