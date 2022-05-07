越级无短板！realme真我Q5 Pro手机上手简评

作者：惜

【天极网手机频道】realme在2019年发布首款Q系列手机之后，realme的Q系列一致备受用户好评。realme在4月20日推出全新的Q5系列，分别是真我Q5i、真我Q5、真我Q5 Pro。其中真我Q5 Pro是最值得关注的产品，它搭载了兼具性能和冷静的骁龙870移动平台、80W的有线快充，1799元起的售价也将成为新一代性价比之王。

作为专为年轻用户打造智能产品的“时尚潮牌”，realme此前推出多款赛车主题的手机。realme也首次为Q系列带来赛车相关的主题，真我Q5 Pro除带来常规版本的魅影外，还带来采用棋盘格设计的夏日燃擎、雪地漂移两种配色，笔者拿到的真我Q5 Pro为雪地漂移版。

真我Q5 Pro雪地漂移后盖跳出经典的黑白棋盘格框架，白色的主色调，大幅减少赛车旗黑白带来的视觉对立。AG磨砂工艺背面拥有更细腻、舒适的手感。银色的金属磨砂中框，带来更高级的质感。

手机的主摄像头模组依然位于背面左上角，真我Q5 Pro将“越级”进行到底，6400万像素的主摄、800万像素119°超广角镜头和200万像素的4cm微距镜头，高像素的广角镜头和超广角、微距组成的三摄模组，能够轻松满足日常拍摄需求。

真我Q5 Pro的正面采用一块来自三星的6.62英寸屏幕，真我Q系列中最好的屏幕;手机前置1600万像素摄像头，开孔位于屏幕左上角。屏幕拥有FHD+分辨率、最高1300nit的峰值亮度和四档120Hz刷新率。刷新率在熄屏状态下为30Hz，亮屏后提供60、90、120Hz三档动态刷新率，满足不同场景下的刷新率要求。

真我Q5 Pro在性能方面同样实现“越级”，手机搭载2021年口碑超高的骁龙870移动平台，由1颗3.2GHz超大核、3颗2.42GHz大核和4颗 1.8GHz小核组成1+3+4三丛架构设计;Adreno 650在面对主流游戏时依然游刃有余。

在安兔兔性能测试中，真我Q5 Pro得到716465分，性能符合预期。在GeekBench 5的CPU跑分中，真我Q5 Pro的单核成绩为1018分，多核成绩是2825分。

在ROM性能测试中，笔者选择AndroBench进行测试，连续读写分别是1612MB/s和727MB/s。

游戏跑分选择3DMark，在Ice Storm Unlimited跑分中，骁龙870 SoC的综合得分为47384。

续航方面，realme率先将80W闪充“越级”下放到千元级别产品上，真我Q5 Pro支持80W有线闪充，在保证续航方面再度领先。手机内置5000mAh的双电芯电池，配合创新的“电池健康引擎”技术，大幅提升电池使用寿命，在循环1600次充放电后，依然能保持80%以上的有效电池容量。

在80W闪充的加持下，真我Q5 Pro只需35分钟，即可将手机电量提升至100%，出门前让手机充电20分钟，就能实现一天的续航。

影像方面，真我Q5 Pro后置6400万像素的广角镜头，为手机带来不错的拍照体验。

在白天成像质量方面，真我Q5 Pro没有短板，6400万像素的主摄像头能够轻松应对日常拍摄需求。虽然手机没有提供长焦镜头，但2倍变焦下的依旧保留丰富的画面细节。

超广角镜头的畸变控制相当到位，画面几乎没有因拉伸导致的形变。

200万像素的4cm微距镜头，在拍摄细微物体时，保持相当高的画面质量。

评测总结：从硬件规格来看，realme真我Q5 Pro是一款全面“越级”的产品，80W闪充+5000mAh大电池，为用户带来持久的续航表现;2021年口碑最佳的骁龙870移动平台，更好地平衡续航和游戏之间的体验;三星E4屏幕、独特的棋盘格后盖设计，让它拥有极高的辨识度。

更重要的是，真我Q5 Pro其售价为1799元，在千元级别手机中极具竞争力，也进一步体现了realme为年轻用户带来的“越级”新体验。