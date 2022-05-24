旗舰级全场景超清拍摄，全新升级OPPO Reno8系列影像体验

作者：弈秋

【天极网手机频道】消费者对于手机的需求进而改变了手机主打的定位有所不同，比如游戏旗舰手机、商务手机、音乐手机、拍照手机等。手机在拍照还是拍摄视频方面，强大的影像能力让越来越多的人喜欢直接拿手机来当拍摄工具使用。在浪漫的520告白季过后，OPPO Reno8系列一口气发布了OPPO Reno8、OPPO Reno8 Pro和OPPO Reno8 Pro+ 三个版本。有一说一OPPO官方的审美不错，手机配色颜值一直在线。当然回归重点Reno8系列在影像体验方面，影像部分一直是它最大的亮点。

Reno8系列搭载了OPPO首颗自研影像专用的NPU芯片--马里亚纳MariSilicon X，配合OPPO双定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno8 Pro与Reno8 Pro+双芯人像摄影系统。全新升级的Reno8系列多了一颗芯片，进一步提升了手机影像旗舰实力的水准。

双芯人像摄影系统的概念即搭载了OPPO首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳MariSilicon X作为移动端首个独立影像专用NPU芯片，实现了18TOPs@Int8(等效72TOPs@Int4)的惊人 算力、领先行业的20 bit Ultra HDR能力，实时了RAW计算等四大突破。双定制影像传感器即集成OPPO自研RGBW图像融合单元和RGBW四合一像素融合算法，能够大幅提升手机拍照的进光量。

源自与Find X5系列同款的IMX766旗舰级传感器，夜拍能够快人一步更快抓取拍摄对象。全新升级Reno8系列通过创新的OPPO人像算法矩阵，能够精准展现原生自然肤质，手机AI闪速抓拍引擎也大幅优化，拍摄出来的人像照片自带氛围感同时也似乎增添了被摄对象自信笑容的魅力值。以OPPO Reno8 Pro+为例。

OPPO Reno8 Pro+搭载了5000万索尼大底旗舰主摄和3200万超感光猫眼镜头，采用了5000万像素广角主摄+800万像素超广角+200万像素微距的后置三摄组合。基于双芯人像摄影系统技术的支持，Reno8 Pro+有效实现了4K夜景视频下的AI降噪，保证每一帧照片都是纯净超清照片。芯片级的4K超清夜景视频可以保证夜景拍摄上有一定的优势，最大程度上降低噪点与伪像，提升了我们的实际拍摄体验。

从拍摄选出的几张样张来看，这颗OPPO自研影像专用NPU芯片马里亚纳® MariSilicon X能为计算影像释放出空前强大的11.6TOPS/W能效比，使得照片高度饱和色彩鲜明但不失真，照片成像效果细节很丰富。找好角度选好拍摄构图最后对准被摄对象，几乎随手一拍所呈现的照片或视频都是清晰、色彩艳丽、场景通透的感觉。

基于技术的加持，也不需要咱们后期对图片做很多的精修处理。毕竟修图也不容易。当然对于一些有想法的用户来说，觉得照片还有些许单调，后期也会给拍摄好的图片加点创意效果。

人来人往，都是我们岁月长河中的故事。把每天稍纵即逝的时间故事记录下来，也是一件很有意义的事情。现今随身携带的手机不仅是用作打电话、收发信息的通讯工具，手机本身的影像优势和便携性也逐渐使其成为了人们直接的拍摄工具，而且手机厂商们也越来越注重在手机摄影与摄像上力求带给我们更多的影像惊喜。

OPPO系列在影像旗舰上全场景的拍摄下实力还是很出色的，基本实现了对于影像的各种拍摄需求。当然手机对于消费者来说能最打动人的还是得看它内部的设计和性能表现，在同等价位的手机中，OPPO Reno8系列其性价比综合表现还是比较出色的，基本能够满足我们日常使用。当然，对于我们来说按照自身需求来选择的才是最好的手机。不过如果比较关注影像体验，可以了解一番。