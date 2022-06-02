安全防线！App Store去年阻止近160万个风险应用程序

作者：夏初

【天极网手机频道】6月2日消息，苹果日前分享了最新的反欺诈分析数据，苹果应用商店App Store在2021年阻止了160万个有风险和不可信的应用程序欺骗用户。苹果表示，App Store在这一年中终止了“近 15 亿美元的欺诈交易”。

根据苹果给到的数据，苹果拒绝了超过34000个具有隐藏功能的应用程序以及超过157000个垃圾邮件或山寨应用程序，此外还有343000个应用因各种侵犯隐私的行为被拒绝，另有超过800000个欺诈性开发者帐户被封禁。

客户方面，有超过1.7亿个欺诈性客户账户被停用，1.18 亿个欺诈性账户的创建尝试被拒绝。值得一提的是有155000个恶意应用程序在获得批准后试图通过更改功能或概念来绕过应用程序审核流程，这些应用程序被拒绝或从“App Store”中删除。盗版店面上的63500个非法应用程序被苹果屏蔽，超过330万个通过企业开发者计划非法分发的应用程序被屏蔽。

苹果表示，App Review 团队在2021年帮助超过107000名开发人员将他们的应用程序上架‌App Store‌，并且有 835000个有问题的新应用程序和805000个应用程序更新因错误等问题被拒绝访问或从‌App Store中删除。

在评分和评论欺诈方面，苹果发现并阻止了超过9400万条评论和超过1.7亿条未达到审核标准的评分。由于客户提交的关注和人工评估，在发布后删除了610000条额外的评论。

苹果阻止了超过330万张被盗的信用卡和借记卡被用于进行潜在的欺诈性购买，并禁止 600000个账户进行进一步的“App Store”交易。

苹果表示，公司将计划继续努力检测欺诈活动和账户并防止金融犯罪，以使App Store成为“用户查找和下载应用程序的安全和可信赖的地方”。