荣耀70 Pro+正式开售：天玑9000+100W快充，售价4299元起

作者：云隐

【天极网手机频道】继荣耀70与荣耀70 Pro开售之后，最顶配版本的荣耀70 Pro+于今日正式开售。其官网售价8GB+256GB售价4299元，12GB+256GB售价4599元，支持24期免息付款。这款荣耀数字系列产品，在同档位手机市场中也是数一数二的存在，具体配置如何，跟随笔者简单回顾一番。

外观设计方面，荣耀70 Pro+提供了亮黑色、薄雾金沙、墨玉青三款配色供用户选择。除去简约百搭的亮黑色之外，薄雾金沙与墨玉青是比较出彩的设计了。薄雾金沙融入菱格纹理，打造磨砂质感，并不会像玻璃那般易沾指纹;而墨玉青取色于古典墨玉，融入玻璃背板之上，别有一番风味的典雅。机身采用流光四曲面设计，凸显了视觉上的轻薄感，而上手之后确实也足够轻，温润的手感更甚这种轻薄感。

基础配置方面，采用一块6.78英寸的OLED屏幕，支持120Hz刷新率与1920Hz高频PWM调光，缓解了用户长时间看手机的眼部疲劳。内置4nm制程工艺芯片天玑9000，配合GPU Turbo X技术，整体性能直追高端旗舰，运行游戏时不仅帧率稳定，显示效果也相当丰富多彩。

影像方面，5400万像素主摄像头+ 5000万像素超广角微距主摄像头+ 800万像素3倍光学变焦摄像头，全新的IMX800大底主摄，为拍摄出的画面清晰度与稳定性提供了良好的硬件基础。同时，新增的主角模式，让视频拍摄对焦更为便捷，为创作者提供更多的可能性。

充电与续航方面，4500mAh的大电池+100W超级快充，大功率充电器的加持下，30分钟内即可充满电，手机的续航能力在同档位手机中绝对位列前排。并且，充电器较之上一代，体积缩小四分之一，变得更为便携。

总体来看，荣耀70 Pro+的性能直追高端旗舰，影像、充电、续航能力也并不差。更为重要的是，作为一款面向年轻用户的产品，荣耀70 Pro+在外观设计方面十分符合年轻群体的特征，凭借着简奢的风格，想必会受到不少用户的喜爱。如果对于这款兼顾颜值与实力的产品感兴趣，不妨多了解一下相关信息。