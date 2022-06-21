为什么年轻人都不愿意换手机了？

作者：杨童博

【天极网手机频道】如果让大多数人来回答这个问题，可能答案绝大部分都是因为这两年的疫情影响导致的，其实不然。

国内手机的出货量自2017年开始就已经呈现下滑趋势，新机的销量逐年走低，换机周期也越来越长，而疫情的出现只能说是加速了这个过程，而非始作俑者。

明明智能手机的消费群体这么多，为什么要把这个人群限定在年轻人之中呢？事实上，在整个手机市场，年轻人才是主力消费人群，整个数据更加清晰明了。

而造成手机行业萎靡的根本原因有三个，首先是手机价格的飞升。遥想当年，小米还是初出茅庐来手机市场搅局的价格屠夫，1999的首发价打的整个手机市场措手不及，并且还搭载了当时的顶级配置。如今想买小米的旗舰手机，基础售价基本都是4000往上，涨幅高达100%。

有报告指出，全球智能手机的批发价格已经从2020年的279美元增长到了2021年的310美元，9年来首次突破300美元大关。

面对日益高昂的售价，年轻人再也折腾不动了，纷纷选择摆烂。

其次则是手机市场的创新力下降，放眼望去犹如一潭死水，让用户没有换机的动力。

2011年到2016年是中国智能手机市场增速最快的时候，那个时候手机更像是快消品，大多数用户基本上都是一年一换。

回看那几年，由于智能手机刚刚起步，升级空间巨大。从4英寸的屏幕升级到6英寸，添加指纹识别模组，让摄影系统拍出的照片从能看变成好看，电池容量的提升以及快充的加入，甚至是异形屏的更迭都是感知极其明显的升级，都刺激着消费者在短时间内更换新机以体验这些新兴技术的更迭。

起初的手机系统并不完善，手机处理器芯片性能孱弱，所以每次升级必然伴随着性能以及使用体验的大幅提升，甚至当年的评测大多都是以系统流畅作为对一款手机的评判标准。

如今趋于同质化的手机市场，一样的参数配置，一样的高端旗舰折叠屏，甚至一样的高售价，早就失去了手机市场神仙打架百花齐放的蓬勃景象。

而且高通骁龙处理器自2019年开始也放缓了处理器的性能提升，开始被人戏称学英特尔挤牙膏，更何况如今的手机性能早已过剩，日常使用完全没有任何问题，高配置的手机更像是为了迎合游戏用户。

手机产品的高度成熟，早已让当年一年就卡的手机进化成了如今两年不卡的标配，实在难以驱动用户大规模的去换机。

手机的定位慢慢从快消品变成了像电视电脑这样的耐用品，手机市场的高光时刻也在慢慢淡去，其实从各家手机厂商的逐渐开始转型就可以窥见一二，小米华为跑去造车了，魅族也被吉利收购了。未来的手机则更像是生态中的一环，而非独立的通讯工具。

最后则是消费人群的萎靡。手机市场的消费人群主要是年轻人，而我国14-35周岁的青年人口为4.01亿人，占全国总人数的28.42%，比2010年下降了6.38%。

从数据上看，国内已经进入了老龄化加剧的时代，中国的智能手机消费人群实际上已经在逐渐萎缩了。

国内经济已经过了最高速发展时期，GDP增速放缓，再叠加上疫情这个debuff，导致了国内很多企业都开始了裁员潮，年轻人的钱包都喂不饱了，在这种情况下，克制消费是再正常不过了。

手机价格的不断提升，产品趋于同质化和主力消费人群的萎缩及经济的不景气共同导致了年轻人换不动手机。现在的年轻人，是真的没钱了。