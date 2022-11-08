手机厂商集体大降价是究竟为哪般？

【天极网手机频道】正值双十一期间，各大电商平台已经将商品价格打了下来，最明显的降价就属电子产品类，手机厂商集体大降价以振消费，在线下各门店、商场以及线上各平台均推出不一样的叠加优惠方式。从力度上看，今年双十一是近几年来手机售价最优惠的一次。举个例子，9月初发布的苹果iPhone 14 Plus，在上市不到一个月就进行降价促销，相比发布时的6999元直接“雪崩”1200元左右(加上各种叠加优惠最高1250元)，128GB版本仅需5799元。就连苹果都破天荒上市一个月就降价，黄牛叫苦连天之际，国内手机厂商也开始降价，力度大到用户花2000-3000元就能买到性能配置均衡的“水桶机”，更别说降价之后的千元价位机型，更是多到眼花缭乱。

从目前降价的原因来看，一来是正值双十一期间，手机厂商利用促销冲抵过幅降价对品牌的影响，如果一个品牌的商品在短期内出现了大幅度的贬值，那么消费者就会对这个品牌的控价能力产生怀疑，进而对品牌产生一定的负面影响，这对于目前正在冲击高端市场的国产品牌来说是很重要的，如果背靠着双十一大促，那么这种负面的影响就会被冲抵一部分，因为在消费者的心目中，双十一就是商品大促，一年就这么一次，厂商不降价才有问题，毕竟低价和高性价比，是刺激消费者购买手机最直观的模式。

而且即将到年底，按照以往手机厂商发布新机的惯例，年底正是一大波新机发布的最佳时机，在年底发布新机之前将历代机型降价出售是正常不过的，这对于提振手机销量也是起到了一定作用，同时也为即将大步的新机预留销售空间。

二来，受到一些不可抗因素的影响以及手机行业的大环境不太乐观，上游芯片过剩，下游消费需求不振，厂商销量不达预期，库存压力大。整个手机产业面临下行风险，如何清理库存成为各大手机厂商需要面临的问题，而降价是最好的方式。根据前些日子市场调研机构IDC最新数据显示，国内手机市场第三季度出货量约7113万部，同比下降11.9%。加上如今消费者换机周期延长，尤其是年轻一代用户对于换机这件事都嫌麻烦，最主要的是因为价格原因，如果不降价促销厂商恐怕会亏损更多。

但是值得注意的是，IDC数据显示2022年上半年中国智能手机市场出货虽然是同比下降了14.4%，但是折叠屏手机却逆势增长，同时期出货量超110万部，同比增长近70%。而刚过去的第三季度折叠屏产品出货量更是超过100万台，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量。对此，有业内人士认为“折叠屏手机已有一定的市场独立性”。除价格下降、消费替代、创造新体验以外，年轻消费势力的关注和市场涌入，也是折叠屏手机逆势增长的潜在原因之一。

手机行业目前的一个普遍现象就是在手机技术基本发展完备的情况下，发展阶段步入了大家所说的“瓶颈期”。其实消费电子是基于创新去创造需求的行业，新机型的创新力度不足以刺激消费者，如果没有让人眼前一亮的设计，只靠降价促进的销量上涨是走不长远的，品牌要想建立更加的品牌力和市场认可度，除了要在产品更新迭代中不断提升用户体验简历品牌形象之外，其创新能力和自研技术是占据市场最重要的一点。