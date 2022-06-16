6000mAh超长续航，鸿蒙系统得心应手！618购新机，华为畅享50不容错过！

作者：知寒

【天极网手机频道】时值618期间，选择一款综合性能出色的智能手机显然必不可少，近日刚刚发布的华为畅享50便是不错的选择。

超长续航一直是用户的核心刚需，无论是外出游玩还是日常拍照，都能很大程度上减少充电焦虑。华为畅享50内置目前较为少见的6000mAh超大容量电池，并搭配上22.5W高功率快充，不仅可以实现“一天两充”的待机要求，并且充电10分钟就足够看上3小时视频，完全不必再担心电量不足等问题。

解决了充电难题之后，还考虑到如今人们最为频繁的刷剧、看小说，学生党们上网课等应用场景。为此，华为畅享50采用了一块6.75英寸超轻大屏，屏占比高达90.26%，在极窄边框衬托下能够提供极具震撼的显示效果。

另外，它还能根据环境光亮度进行全局智能调光，搭配系统级护眼模式，有效呵护大家平时的用眼健康。华为畅享50不仅拥有256GB大容量内置存储，还最大支持512GB Micro SD拓展卡，我们能够完全放心地缓存大量视频、电影、学习资料等等。

更值得一提的是，该机还搭载Histen 6.1和HUAWEI SuperSound音频解决方案，能够提供9.1声道模拟环绕音效，外放时最高音量可达到86dB。出色的环绕声场搭配上震撼大屏，华为畅享50既是观影听歌利器，也是与家人视频通话、学习时的得力助手。

得益于HarmonyOS 2系统的加持，华为畅享50首先在日常使用流畅度方面得到充分保证，长达36个月不卡顿和不断地OTA升级，令你越用越新;其次，HarmonyOS 2所支持的「超级终端」功能，能够实现不同设备一键互联互通，通过跨设备文件管理共享，文件资料能在手机、平板、笔记本电脑等之间无缝流转，或者我们也可以直接在平板PC上接听手机电话等，让效率翻倍，省掉大量不必要时间和精力。

最后，HarmonyOS 2系统还内置大量丰富功能，比如说万能卡片能让用户设计出独一无二的专属个性化桌面，凸显自己的年轻风格爱好;畅连通话最多可支持12方高清音视频通话，同时与亲人朋友进行远程视频交流，传递思念和感情;还有更完善的安全隐私管理，全方位保护个人信息不被泄露等。

华为畅享50外观设计时尚大气，冰晶蓝和贝母白等亮色系机身高调亮眼，充分彰显出年轻人的活泼气质，而幻夜黑则内敛低调，非常适合爱炫酷的男孩子们。超清大屏与超长续航兼顾，再加上HarmonyOS 2系统的独家特色加持，华为畅享50无疑是最具高性价比的首选主力机。十分适合学生党们和年轻白领们。

目前，正值618活动期间，华为畅享50于6月16日零点正式开售，其中6GB+128GB售价1299元，8GB+128GB售价1499元，8GB+256GB售价1699元，除此之外还有更多优惠礼品相送，大家感兴趣不妨就抓紧去瞧瞧吧。