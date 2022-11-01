ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

ÏßÉÏÊÐ³¡¸ñ¾ÖÇÄÈ»±ä»¯£¡Counterpoint£ºÈý¼¾¶ÈOPPOÈ¡µÃÏßÉÏÊÐ³¡ÐÂÔö³¤

2022-11-01 16:00:00 ×÷Õß£º

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿10ÔÂ31ÈÕ£¬ÊÐ³¡ÑÐ¾¿»ú¹¹Counterpoint¹«²¼µÄµÚÈý¼¾¶ÈÖÐ¹úÖÇÄÜÊÖ»úÊÐ³¡Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬Èý¼¾¶ÈÖÐ¹úÖÇÄÜÊÖ»úÊÐ³¡ÏúÁ¿Í¬±ÈÏÂ½µ12.4%£¬»·±ÈÔö³¤ÁË4.9%¡£ÆäÖÐ£¬OPPOÒÔ18%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÎ»¾ÓµÚ¶þ£¬²¢È¡µÃÏßÉÏÊÐ³¡ÐÂÔö³¤¡£

Ò»¼Ó Ace ProÖúÁ¦OPPOÈ¡µÃÏßÉÏÊÐ³¡ÐÂÔö³¤

  µÚÈý¼¾¶ÈÏßÉÏÊÐ³¡³öÏÖÁËÐÂµÄ±ä»¯£¬ÔÚÒ»¼ÓºÍOPPOÈÚºÏµÄºÏÁ¦ÏÂ£¬ÓÈÆäÊÇÒ»¼ÓAce ProµÄÈÈÏú£¬OPPOÈ¡µÃÏßÉÏÊÐ³¡ÐÂÔö³¤¡£¾ÝÁË½â£¬×÷Îª¡°ÓÐÑÕÓÐÁÏµÄÐÔÄÜÍõÅÆ¡±£¬Ò»¼ÓAceÏµÁÐ²»µ«ÍØ¿íÁËÒ»¼ÓµÄ²úÆ·²¼¾Ö,Ò²ÈÃÒ»¼ÓµÄÆ·ÅÆÈÏÖª¶ÈºÍÈÏ¿É¶ÈµÃµ½½øÒ»²½µÄÌáÉý¡£Ò»¼Ó Ace Pro´îÔØµÚÒ»´úæçÁú8+ÒÆ¶¯Æ½Ì¨,ÖÁ¸ßÖ§³Ö16GB ´óÄÚ´æ,ÔËÐÐ¸üÎÈ¸üÁ÷³©¡£Í¬Ê±Õë¶ÔÓÎÏ·½øÐÐÈí¼þµ÷ÓÅ,ÔÚ HyperBoost ÓÎÏ·ÎÈÖ¡ÒýÇæ¼Ó³ÖÏÂ,ÓÃ»§¿ÉÏíÊÜ¸ßÖ¡¡¢ÎÈÖ¡¡¢¸ß»­ÖÊµÄ¼«ÖÂÓÎÏ·ÌåÑé¡£

  Counterpoint·ÖÎöÊ¦Ö¸³ö£¬¡°OPPOÏ£ÍûÍ¨¹ýÒ»¼Ó½øÐÐÏßÉÏÀ©ÕÅ£¬¶øÒ»¼Ó Ace ProÊµÏÖÁËÕâÒ»Ä¿±ê¡£µÚÈý¼¾¶ÈÒ»¼ÓÔÚÖÐ¹úµÄ×ÜÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤9.6%£¬»·±ÈÔö³¤44.3%¡±¡£¶øÔÚ¸Õ¸Õ¹«²¼µÄË«Ê®Ò»¿ªÃÅºìÕ½±¨ÖÐ£¬OPPO & Ò»¼ÓË«Æ·ÅÆÕ¶»ñ¾©¶«°²×¿ÊÖ»úÆ·ÅÆÏúÊÛ¶îTOP2£»ÌìÃ¨°²×¿ÊÖ»úÆ·ÅÆÏúÁ¿TOP3£»Æ´¶à¶à°²×¿ÊÖ»úÆ·ÅÆÏúÁ¿&ÏúÊÛ¶îTOP3£¬²¢ÔÚÏßÉÏ³ÖÐøÈÈÏú¡£ÏÔÈ»£¬OPPOÕâÒ»²ßÂÔÊÇÐÐÖ®ÓÐÐ§µÄ¡£Ëæ×ÅÒ»¼ÓºÍOPPOµÄÈÚºÏ½øÒ»²½¼ÓÉî,Í¨¹ýOPPOÔÚÑÐ·¢¡¢¹©Ó¦Á´¡¢ÇþµÀ¡¢·þÎñµÈ·½ÃæµÄÈ«Ãæ¸³ÄÜ,Î´À´½«½øÒ»²½ÍØ¿íÏßÉÏÊÐ³¡¡£

Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

×îÐÂ×ÊÑ¶

Èý¼¾¶ÈOPPOÈ¡µÃÏßÉÏÊÐ³¡ÐÂÔö³¤

ÈÈÃÅÊÓÆµ

´ò×ÖÌ«³³£¬ÓÐËü²ÅÃ»±»³´öÏÓã

ÐÂÆ·ÆÀ²â

iQOO Neo7£º×Ô´øBuffµç¾ºÍõÕß
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼