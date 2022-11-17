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双屏首发+120W双芯闪充，vivo X90系列成堆料最足的影像旗舰

2022-11-17 11:47:53 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】自vivo官宣全新vivo X90系列将于11月22日发布之后引起广大用户热议，随着官方公布新机的配置信息越来越多，让大家对X90系列越来越期待。今天上午vivo官方再度释放X90系列预热海报，“剧透”vivo X90系列将全球首发京东方超视网膜护眼屏以及三星2K E6超感护眼屏，同时支持120W闪充，这也被媒体和广大网友戏称为“堆料最足的影像旗舰”。 

双屏首发+120W双芯闪充，vivo X90系列成堆料最足的影像旗舰

  据了解，vivo X90搭载的这块京东方超视网膜护眼屏是京东方的新一代OLED屏幕，这块Q9屏幕能够大幅降低有害蓝光，PWM调光频率高达2160Hz，屏幕在功耗上相比上一代也有了明显的进步，下降幅度大约为15%，在色域和使用寿命上也有所提升。由于Q9屏幕整体素质相当不错，被业内人士称为“国屏之光”。 

双屏首发+120W双芯闪充，vivo X90系列成堆料最足的影像旗舰

  而三星2K E6超感护眼屏采用最新一代E6发光材料，局部峰值亮度达1800nit，支持XDR和杜比视界。vivo独家研发的V-sync技术帮助其优化了触控延时，还为其搭载了蔡司自然色彩和软件护眼功能，通过芯片+软件+硬件三级护眼，全面保护用户视觉健康，引领手机护眼新赛道。

  除了护眼双屏之外，vivo X90系列还搭载了120W双芯闪充。对手机有些研究的用户都知道，一款影像旗舰上大底多摄模块和双芯闪充模块通常是相互取舍的，越是强大的功能所需的空间越大，而vivo打破了这个行业现状，在X90系列中采用120W双芯闪充，或将成为目前唯一一款搭载120W的影像旗舰。 

双屏首发+120W双芯闪充，vivo X90系列成堆料最足的影像旗舰

  vivo X90系列新品发布会将于11月22日发布，虽然距离发布会还有几天的时间，但是随着官方释出的信息也让X90系列越来越清晰明了。接下来vivo还会给我们带来哪些惊喜，敬请期待。

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  • 屏幕尺寸：6.78英寸
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  • CPU型号：联发科 天玑9000
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  • 电池容量(mAh)：4500mAh
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