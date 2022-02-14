甜蜜传统 谷歌Android 13开发者预览版被命名为“提拉米苏”

作者：夏初

【天极网手机频道】月开始，Android操作系统改用甜点来作为版本代号，这些版本按照从C大写字母开始的顺序来进行命名。去年就有消息传出，Android 13系统版本代号被定为Tiramisu“提拉米苏”，这也算是保留下了光荣传统。现在，开发者预览版已经上线，它清楚地表明这确实是Android 13的代号。

对于用户来说，谷歌能够保留版本甜品代号也算是一种“程序员的浪漫”。因为自从Android 9“Pie”以来，谷歌就不再基于甜点的操作系统代号开展Android宣传活动。而到了后一代Android 10“Q”版本，谷歌甚至直接省略了起代号的步骤，这让不少用户感到遗憾。不过现在我们也很乐于看到甜点代号的回归，有的时候科技就是需要一些这样的小细节做为“甜品”，让科技更有温度。

从预览版本来看，Android 13系统更像是对Android 12系统进行的收尾与完善。没有特别夸张的大幅更新，而是在一些细节上下手，注重用户的基础体验。例如授予应用权限的弹窗在内的更多界面开始应用Material You风格，更多子选项的主题色，主题图标功能将允许第三方应用使用，在启用主题图标或深色模式后手机桌面将加统一等等。

Android 13进一步就用户隐私进行了改进，例如全新引入的照片选择器可以在不允许应用访问全部本地文件的前提下，选中那些想要被应用读取到的图片。此外，Android系统也更加注重不同设备之间的连接，大幅改善安卓平板和折叠屏产品的用户体验，同时有望与各类IoT设备、Windows电脑等等产生更加密切的互动。