边充电边玩手机？这些不良习惯可能要改一改了

作者：林夏

【天极网手机频道】手机，早已是大众生活的日常用品，除了年轻用户之外，老年群体或未成年群体也是一个不可忽略的庞大用户群体。然而，科技的进步并没有将与之匹配的知识普及，关于手机的使用，大部分用户或多或少均会存在一定的安全性问题。日前，有报道称，小孩家中边充电边玩手机，电源插口处突然滋滋作响冒出火花，引燃周围杂物导致起火烧家，该话题一度冲上了微博热搜。

诸如此类的事件，其实并不是偶然现象，是不是就能看到相关信息，说明很多用户在使用手机时，确实忽略了某些来自于手机软硬件的安全问题。一个小的坏习惯看似无关紧要，但长此以往带来的危害，有时候会造成很难衡量的损失。所以，今天笔者想和你们分享一下为手机充电时的一些注意事项，无论是为了自身的安全，还是为了手机的使用寿命，笔者以为都应该引起关注。

在充电方面，“边充边玩”、“随意使用充电器”“充电时接听电话”“长时间充电”等几个均是比较常见的坏习惯。现如今的大部分手机厂商，为了提升手机的充电速率，均是采用所谓的“快充”或“闪充”，并且目前的充电功率已经超过了100W。大功率下的电流与电压比例自然是上升了，随之带来的是温度的快速上涨，而高温也是手机易起火的重要原因。尽管很多厂商选择了渐降的充电保护策略，但充电前期的大电流快充显然是难以避免的，想要遏制住温度就比较困难了。

“边充边玩”，特别是玩游戏，手机的各个硬件处于高度运行中，促使手机温度快速增长。在长时间高温条件的作用下，损耗或烧坏硬件还算是小事，手机起火才是最危险的。虽然说这种概率较小，但并不代表不会发生。“随意使用充电器”也是很常见的不良习惯，不同品牌的手机甚至同个品牌旗下不同系列的手机，所采用的充电协议其实可能并不一致。胡乱使用不适配的充电器，不仅充不进电，反而让手机温度急剧上升。

而“充电时接听电话”，由于手机处于通信状态，手机在短时间内温度会极速上升，这就很容易引发危险。相比之下，“长时间充电”的危害则比较小了，现如今很多厂商为了保护手机，在手机充满时会智能断电。这就要求充电器本身具备该项功能，所以选对充电器也是相当重要的。

笔者建议，在为手机充电时，一方面，尽量采用官方配备的充电器，即使使用其他充电器，也应该选择符合该充电协议的充电器，避免因错误使用充电器导致手机长期处于高温状态。另一方面，充电时应让手机处于非高温环境下，尽量避免边充边玩，或边接听电话边充电;在为手机充电前，也应该让手机先降至常温状态。此外，用户不要随意改装手机，以及为手机更换非原装电池，避免手机在使用过程中产生突发的危险性问题。

当然，手机在使用过程中，还存在很多不良习惯，笔者无法一一举证，需要我们自己在日常生活中去发现，从而一步步纠正过来。手机，作为一项服务人类的电子产品，它应该有利于人类的生活，帮助我们更好地去从事社会劳动，而不是为我们带来困扰甚至危险。笔者也希望在日常生活中，能够逐步纠正目前自身存在的不良习惯，正确地使用手机。