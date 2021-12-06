苹果、高通、联发科新一代旗舰芯片都已发布：谁更强？

作者：千年

【天极网手机频道】随着骁龙8 Gen 1旗舰芯片的发布，智能手机处理器市场三大主要玩家都已经发布了最新款旗舰芯片，那么它们三者之间，哪一个更强呢？

真正要评价一款处理器，需要体验到实际产品之后才能下定结论。但在产品还未上市之前，评价处理器只能依靠官方公布的参数、跑分等数据。这些数据并非没有意义，在很大程度上仍旧可以为消费者提供购买参考。

参数：

苹果A15仿生处理器采用台积电5nm工艺技术，CPU方面搭载了全新6核 CPU，包括2颗性能核心和4颗能效核心(2大核4小核)，最大频率3.2GHz，2级缓存达到8MB。需要注意的是，A15处理器的CPU并没有采用公版ARM架构，而是采用了基于ARM指令集的自研架构。

高通骁龙8 Gen 1处理器采用三星4nm工艺技术，CPU方面依然采用1+3+4架构，一个Cortex-X2 3.0GHz超大核，三个Cortex-A710 2.5GHz大核，四个 Cortex-A510 1.8GHz小核，并且都用上了最新的Armv9指令集，三级缓存也从4MB提高到6MB。

联发科天玑9000处理器采用台积电4nm工艺技术，CPU方面同样采用1+3+4架构，由1个Cortex X2 3.05GHz超大核和3个Cortex A710 2.85GHz大核和4个Cortex A510 1.8GHz小核组成，也用上了最新的Armv9指令集，三级缓存达到8MB。

根据上述参数可知，苹果A15处理器CPU在最大频率方面处于领先，缓存方面与天玑9000持平，但领先骁龙8 Gen 1。而苹果在制程方面则落后另外两者，理论上来讲，5nm要略微落后于4nm。

另外需要注意的是，苹果A系列处理器没有3级缓存，因此只能用2级缓存与其他二者的3级缓存进行对比。

一般来讲，一级缓存的作用是暂时存储CPU数据，并给CPU提速;二级、三级缓存的作用都是给上一级缓存进行缓冲提速。苹果A系列处理器由于其自研CPU强大的性能，三级缓冲的作用并不显著，因此从成本的角度考虑，苹果直接放弃为A系列处理器进行三级缓存设计。

总之，从参数来看，苹果A15处理器显然更胜一筹，在CPU频率、缓存方面都保持领先，凭借其自研CPU架构的性能，理论上要比其他二者都要强一些;天玑9000则次之，在制程工艺、缓存方面都要领先骁龙8 Gen 1;骁龙8 Gen 1则在制程工艺、缓存、最高频率三方面都保持落后。最终排名：A15>天玑9000>骁龙8 Gen 1

此次参数对比并没有加入GPU部分，这是因为三者的GPU性能不会有太大的差距。如果说手机CPU是“神仙打架”，那么手机GPU可能是“菜鸡互啄”，毕竟手机GPU实际上都是“集成显卡”，受功耗影响较大。

虽然高通的Adreno和苹果的PowerVR都是自研GPU，但公版Mali GPU在不计成本堆核心的情况下，性能也并不会被拉开差距，麒麟9000的GPU核心数量就达到了24个，其性能已经证明不输同代的高通骁龙888处理器。

天玑9000的GPU是10核的Mali G710，性能肯定与高通和苹果有差距，但这个差距并不会太大，在手机功耗被限制的情况下，这微小的性能差距并不会带来明显的体验差距。

跑分：

苹果A15处理器(iPhone版)CPU跑分为：单核跑分1734分，多核跑分4818分。

高通骁龙8 Gen 1处理器(三星Galaxy Tab S8 Ultra)CPU跑分为：单核跑分为1215分，多核跑分为3159分。

联发科天玑9000处理器目前还未有测试机型跑分出炉，但根据官方的说法，在GeekBech 5.0基准测试成绩下，天玑9000超过骁龙888处理器10%左右。在多核性能方面，天玑9000的成绩已经超过4000分，超越苹果A14处理器，并且十分接近A15处理器，远远将骁龙888甩在身后。

从跑分来看，三者的跑分排名与参数排名保持一致，最终跑分排名：A15>天玑9000>骁龙8 Gen1，符合预期。

讨论芯片强不强，除了看参数和跑分以外，还要看功耗。如果功耗表现不稳定，即使峰值性能再强也没有意义，这也是为什么有些处理器虽然参数很漂亮，但是具体到产品上，依然无法长时间负载大型游戏的运行。目前骁龙8 Gen 1和天玑9000还未落地商用，功耗表现不得而知，因此这部分信息需要等这两款处理器商用之后才能补充。

不过从目前的参数来看，这三款处理器的日常表现基本上可以下定结论：A15>天玑9000大于骁龙8 Gen 1。在大部分场景下，A15处理器依靠自研CPU的性能优势，调用低频小核就能给用户很好的体验，因而可以保证iPhone长久稳定的流畅体验。而天玑9000的功耗预计也会比骁龙8 Gen 1表现更好，毕竟台积电4nm工艺应该会好于三星4nm工艺。