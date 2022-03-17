全能选手申请出战：荣耀Magic4系列今晚震撼来袭

作者：毛毛

【天极网手机频道】2月28日，荣耀在MWC 2022大会上全球首发了荣耀Magic4系列，并且在全球多个国家同步上市，这也标志着荣耀Magic系列全面进军海外市场。作为荣耀冲击全球市场的里程碑之作，荣耀Magic4系列致力打造业界最顶端、最强悍的多主摄融合计算影像系统，并配合先进的软件调优能力，再探手机影像行业天花板。在全球发布之后，荣耀宣布将在3月17日国内举行荣耀Magic4系列发布会。随着荣耀官方的倒计时预热，继“100X潜望式变焦”、“一录多得”、以及“超级夜景视频”、超大底传感器等配置信息后，荣耀再次透过微博透露荣耀Magic4系列将搭载独立影像芯片，并于今晚19:30与大家见面。

影像上荣耀Magic4系列带来全新升级，搭载全新的“一录多得”功能，可以“自动”帮助用户记录精彩的瞬间，实现一次录像、精彩多得的智慧影像体验。与“一录多得”创意玩法相媲美的还有荣耀Magic4系列全球发布会上提到的“录中美拍”功能。荣耀基于对用户痛点需求以及用户在录像过程中拍照的习惯，通过全新升级“录中美拍”功能进一步将摄像和摄影两个操作完美融合，让用户在拍摄视频同时提供更好的拍照成像效果。

为给用户带来更好的夜景拍摄体验，荣耀Magic4系列的“超级夜景视频”功能势必将突破普通夜景模式，将夜景视频拍摄能力再次拉升到更高水平，让用户在夜晚或暗光环境下也能拥有极佳的视频拍摄体验。同时，这次荣耀Magic4系列在业界领先的硬件镜头基础上，搭载全面升级的自研HONOR Image Engine 图像引擎，通过异构不同芯片平台，插件化整合芯片能力，实现软硬件的能力全面释放。同时配合全面升级多主摄融合计算摄影技术，充分发挥每颗摄像头的独特能力，这也意味着，基于自研HONOR Image Engine图像引擎，荣耀Magic4系列全新升级的多主摄融合计算摄影技术将进一步带来移动影像体验的再度进阶。

荣耀作为业内首家将专业电影Log视频引入到智能手机上的品牌， Magic-Log技术一经出现就成为了不少用户最喜爱的影像技术之一。全新的荣耀Magic4系列首发4K 60fps 10bit-log电影模式，从视频的清晰度、流畅度，都带来了全面的升级，随手拍出的视频内容，就是一段高清、流畅的电影级画面。

性能方面，性能方面，荣耀Magic4全系搭载了全新一代高通骁龙8移动平台，在三大Turbo技术的加持下，实现了平台级的重构和系统级的调教，在场景感知、智能调度、抗老化和内存管理等方面全面进阶，实现了同样的芯片更好的体验。

屏幕方面，荣耀Magic4全系搭载6.81英寸LTPO屏幕，对比度5,000,000:1，峰值最大亮度1000nit。荣耀Magic4系列采用了LTPO新型屏幕类型，并应用目前最先进、最精细化的变频技术之一，能够根据应用和用户操作习惯，智能调节1-120Hz中的最优动态屏幕刷新率，在保证最流畅的应用使用体验下，还能确保最佳的能耗表现。

荣耀Magic4系列还在LTPO屏幕基础上，行业首次同时搭载1920Hz高频PWM调光技术，以更高的调光频率，减小手机的亮度波动，有效降低90nit 以下低亮度显示场景的显示闪烁度。尤其是昏暗场景下有效降低用户的视觉疲劳度，减轻用眼压力。

系统方面，荣耀Magic4系列搭载Magic UI 6.0带来全新智慧体验。Magic UI 6.0今年年初首发，是Magic Live智慧引擎使能的人工智能操作系统，在荣耀推出的首款折叠屏荣耀Magic V上首发搭载。Magic UI 6.0基于Magic Live的5大AI能力生成了场景感知、用户理解和知识图谱三大主动服务能力，同时拥有大文件夹设计、服务卡片、YOYO建议、Magic文本和耳机双设备连接等更智慧化、更懂你的体验，以AI智慧能力为驱动，让每一处更进一步的荣耀Magic4持续为市场带来惊喜。

与此同时，Magic UI 6.0的三大Turbo也将在Magic4上发挥不凡实力，OS Turbo X可以通过智慧内存引擎的加持，让更多应用保留在后台，应用切换零等待。GPU Turbo X的场景智能调度则是保障了用户更加流畅的游戏体验，同时保持较低功耗。LINK Turbo X让网络信号在复杂的电梯环境下依旧可以保持持续在线，优秀的多网协同能力可以在进出电梯时秒切优质网络。

安全方面，荣耀Magic4 Pro业内首创智慧隐私通话功能，该功能以荣耀自研的双单元AI分频安全私密通话技术为基础，率先实现了双单元协同工作，发挥各自优势，取长补短。在保证用户耳内音量需求的同时，能够有效减少对他人的干扰，亦可以确保对话保持私密性，即使在安静的公共场合接听电话，也不用担心声音外放导致尴尬情况发生或者隐私信息泄漏。

外观上，荣耀Magic4系列在外观上延续了上一代经典的“缪斯之眼”设计语言，展现出了荣耀Magic系列家族感的高贵与不凡。

新一代智慧旗舰荣耀Magic4系列即将高能发布，屏幕、影像、性能全方位持续进阶，带来多个创新技术!另外，据荣耀CEO赵明透露，荣耀Magic4系列国内发布还有“超大惊喜”，感兴趣的朋友敬请期待。