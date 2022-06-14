高端旗舰冲击下，游戏手机如何突破困境？

作者：云隐

【天极网手机频道】手机行业发展至今，衍生出了很多特殊定位的产品，例如影像手机、游戏手机、折叠屏手机等。在这百花齐放的手机市场中，游戏手机算是比较热门的产品。依托于手游行业的迅速发展，游戏手机的应运而生其实并不令人意外。然而，游戏手机在高端旗舰的冲击下，热度一直保持在不温不火的状态，各家对于产品的出货量也是很少提及。

众所周知，游戏手机凭借着潮酷外观、顶尖配置、超长续航以及多个游戏专属键位等配置，带来了行业内相当出色的游戏体验。以红魔游戏手机为例，外观设计上融入了机甲元素，嵌入多个游戏辅助键位，帮助用户获得更加便捷的游戏操作;配置方面搭载着行业最新的处理器骁龙 8 Gen1、RGB风扇、高导热稀土等;配备135W魔闪快充与5000mAh大电池。

从以上配置来看，外观融入了游戏元素，硬件配置确实做到了行业的顶尖水准，堆料十足的产品自然也能够带来极致的游戏体验，游戏玩家也乐此不疲。但是，游戏手机单一属性的定位，注定了它是属于少数用户。只有真正对于游戏有着极致追求的用户，才会考虑购买游戏手机，而真正的“游戏发烧友”其实并不多。另一方面，如今的高端旗舰在配置上其实并不输游戏手机，游戏体验自然也不会太差，同时在外观、影像等方面又具备很高的优势。

最为重要的是，游戏手机的价格与高端旗舰的价格，其实差距并不是很大。例如：同为搭载全新一代骁龙8移动平台的手机，红魔 7起售价为3199元(8+128GB)，荣耀Magic4起售价为3999元(8+128GB)，800元的差价，后者显然拥有着更为接近大多数人喜好的外观以及优异的影像。如果在这两款手机间进行选择时，你会怎么选择？

根据中国信通院的数据，2022年1-4月，国内市场手机总体出货量累计8742.5万部，同比下降30.3%，其中，5G手机出货量6846.9万部，同比下降25.0%，占同期手机出货量的78.3%。由此可见，手机市场的整体境况并不如意，消费者更换手机的频率下降，游戏手机势必会受到更大的影响。当然，如今的游戏手机并不是没有受众群体，只是其在诸多因素的影响下，变得更为小众。

在如此困境下，游戏手机如何突围，成为的厂商避不开的命题。对此，游戏手机厂商也做过一些努力，例如：通过增大电池、提高充电功率延长续航;提供诸如1TB更大内存的版本;增加散热背夹等。但这仅仅只是小范围的权宜之计，并不是维持发展的长久之计。笔者以为，以游戏体验为基，向全能旗舰进发，方能树立差异化定位。

既然游戏体验是游戏手机的优势，那么在保留其特性的基础上，完善外观、影像、系统等方面的配置，形成以游戏为主定位“一超多强”的全能旗舰，既能在用户心中形成差异化定位，又拥有与其他高端旗舰比拼的实力。例如：iQOO数字系列，以游戏起家，如今已慢慢发展成一款全能旗舰，在外观、配置、影像等方面也在趋向于年轻消费者的喜好，同时也衍生出了主打游戏体验的中低端旗舰，性价比也比较亲民。

准确定位产品的受众群体，并以其为中心，向全方位逐步扩散，逐渐塑造起品牌的差异化定位。如此一来，产品既迈入了全能的门槛，又有着自己独有的特性，进而具备了与其他产品竞争的实力。游戏手机虽然小众而独特，但并非不可取代，只有以自身优势为基，逐步完善产品的缺陷，方才能抵住高端旗舰的冲击。