专访荣耀赵明：高端崛起坚持以研发创新筑底，市场份额只是努力的副产品

作者：王有为

【天极网手机频道】独立9个月后，荣耀破局高端市场之作Magic3系列正式发布。在高端理念上荣耀Magic3有自己清晰的定位，影像、性能以及智能生态应用等多个方面体验表现也十分优秀。与此同时，荣耀Magic3系列发布也正值荣耀从低谷重回国内前五，工程师们将荣耀独立后“跌宕起伏而又波澜壮阔”的厚重情感融入产品，赋以它生命感知，让这个全能科技旗舰星火不息，展现出荣耀最前沿的工业设计理念与研发实力。发布会后，荣耀CEO赵明接受了天极网在内的众多媒体专访，就产品、渠道、品牌等方面做了进一步交流。

是青非蓝，Magic3基于原有体系演进并不奇怪

在看到荣耀Magic3后，有观点认为它与Mate50有着不约而同的“默契”。赵明在专访时明确回应：荣耀Magic3跟华为Mate50毫无关系。这次发布的荣耀Magic3系列是北京研发团队的成果，从去年12月份直至发布经过8个月左右的精心打磨。把荣耀Magic3看作是Mate50，这是对荣耀Magic3打造的特性体验和实力的认可。虽然荣耀Magic3系列有基于原有架构体系的演进，但是大家更多会看到荣耀未来发展方向的影子。

在独立后的荣耀手机中，华为不占有任何股份，也不参与任何决策。不过由于两家品牌多年来同属一个集团，在基础技术和设计理念上是相同的，所以在仅仅独立不到一年后的荣耀Magic3上看到华为的影子并不奇怪。但赵明也强调随着荣耀手机独立事件越长，未来的区别会越来越大。我们将会看到一个完全与众不同的荣耀，荣耀产品更新迭代的速度、创新技术和理念也将会越来越多展现出来。

对于荣耀未来的技术发展，荣耀会坚持把Magic系列打造成为旗舰，并持续演进和发展，未来荣耀走向高端的承载核心就在Magic系列。当然Magic系列未来还会有其他的形态，比如可能是折叠屏，可能是万物皆可AI，用AI加持方方面面的能力，包括操作系统、OS领域，摄影领域以及原子化的服务等，未来会通过AI的能力给消费者提供更便捷的服务找人等一系列创新性体验等。

冲击高端，以研发创新筑底的信念不动摇

基于荣耀Magic3系列大家有诸多的想象空间，但在各个领域挑战荣耀原来所没有触碰过的极限。缪斯之眼的设计以及把摄像头居中，结构上看起来好像更简单更漂亮，但是在以往的架构体系中这是极其艰难的。这意味着要在短时间内要重构计算摄影的体系，同时把每一个摄像头、每一个拍照的方向都要调校好。对荣耀来说也面临一个抉择：是走捷径快车道，单纯对摄像头进行调校，还是基于平台，把平台的能力构建起来再去调校。“最后荣耀决定，把面向未来的战略能力夯实。虽然这一决定导致我们这个体系面临更多的工作量，但是通过这样密集长时间的攻关，面向未来的核心能力体系构建起来了。”

而把Magic log+3D lut―手机电影工业引入手机摄影当中，从底层的角度结构芯片的调度和核心的能力应用到这次的骁龙888调校中，基于安卓体系演进的OS Turbo的技术以及YOYO建议的基于商务人士演进的思路，其实也是基于此种考量。荣耀的研发小伙伴连续8个多月把自己逼到极限，把最好的产品呈现给消费者。

实际上对于产品研发，荣耀始终坚持双轮驱动的极致产品主义，一个轮子不断理解消费趋势是什么，洞察消费者需求与痛点，并以此为出发点进行创新;另一个轮子则注重技术引领需求，以前沿、前瞻技术持续牵引行业向前。也正是在这一研发理念指导下，荣耀具备了深厚的底层创新能力，可以为消费者带来更好的性能与产品体验。

重回国内前五，荣耀线下与海外持续恢复

谈及荣耀市场份额，赵明表示，荣耀的市场份额到7月底周销的份额恢复14.6%，整个7月份算起来荣耀回到前三的品牌。7月份到目前为止，荣耀50一直是2000-4000元档位的销量冠军，一直处于供不应求的状态。而根据权威数据机构赛诺和counterpoint此前发布的中国智能手机市场报告显示，进入下半年荣耀依然保持强劲增长动能，“整体趋势向全面复苏演进”。

如今荣耀的产品线系列十分宽广，立体覆盖，四六线下沉市场也有触达，目前荣耀线下销售占比达到了将近70%。随着荣耀50以及荣耀Magic3系列的推出，大家会看到荣耀渠道建设速度会前所未有的加快。

荣耀始终坚持把自己的事情先做好，坚持“有朋友有未来”的理念。赵明认为，独立之后的荣耀全方位夯实自己核心能力，尤其是研发、品牌、市场体系，这些核心能力才是荣耀面向未来的基础。今天最为关键的是不断投资未来，投资我们面向未来研发的核心能力、市场核心能力以及下一步走向全球市场在海外核心能力的布局。当你不断夯实产品能力和技术解决方案的时候，渠道、合作伙伴自然而然愿意跟你一起成长。荣耀会坚持这样的理念，这也是跟公司的笃行致远品牌的理念相一致。

此外，赵明还提到了荣耀海外市场的最新动态。赵明表示，荣耀50国内首先发布，目前也正在准备海外的发货和销售，可能会在其中的30几个国家进行上市，未来会有更多的产品上市，手机和平板也会支持谷歌的GMS的服务。

对于荣耀今年海外市场来说，重点还是恢复荣耀在当地的运作、渠道以及零售能力，现在荣耀在全球50多个国家逐步恢复了业务的运作。海外经过了比国内更长的缺货的时间，现在海外的市场份额几乎跌到0，但对于荣耀而言从来不是问题。从中国市场3%快速恢复到14.6%市场份额，相信对于海外未知型曲线会弹得更加漂亮。

荣耀未来高端崛起的核心，是同苹果竞争

对于高端旗舰，不同的消费者都有各自的见解与答案，对于厂商而言，高端也并非是简单的二选一。就好像华为市场缺位之下，其他安卓厂商就能顺势补位。事实上他们并未及时挑起大梁，4000元以上的手机市场份额大部分被苹果收割。荣耀Magic3系列虽然定位高端，并且华为与荣耀(尽管品牌之间再无关系)用户并没有跨品牌换机迁移数据、云账户以及使用习惯等烦恼，但赵明也重点强调荣耀并不存在“接棒华为”的说法。

赵明认为，高端机过去是华为、苹果，中国市场的两强。当华为供应出现困难的时候，苹果的市场份额在大幅度提升。对于荣耀而言，未来的高端崛起核心是同苹果竞争，从苹果手中拿下，抢回属于荣耀的高端份额。

目前中国5G智能机渗透率已达80%左右，换机周期也始终维持在24个月以上，品牌商去追求剩下不到20%的入门级智能机市场已经意义不大。荣耀如何在手机以及全场景产品上比肩苹果，甚至在中国的市场和消费者这样一个环境当中超越苹果，一定是荣耀未来的追求，最终消费者的选择一定是基于产品的体验。未来在整个生态上面荣耀特别开放的，无论是在海外的市场还是在中国市场我们愿意加入一些主流的全场景的解决方案的生态，会兼容和支持这些场景。

不过赵明强调，市场份额和第一品牌并非荣耀的最终目标，对于荣耀而言，更重要的是体系化的持续创新，夯实基础，与线下合作伙伴、消费者拉近距离沟通，而市场份额是这些努力的副产品。天极网以为，荣耀继传承了创新研发实力，并在此基础上做了众多的创新，伴随Magic3系列发布，荣耀在高端市场将极具竞争力，2021年下半年手机市场特别是高端市场格局将会重新洗牌。