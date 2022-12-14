打开蓝牙连接芯片设计新领域，OPPO自研芯片能力更进一步

【天极网手机频道】以【致善•三生万物】为主题的OPPO未来科技大会 2022(OPPO INNO DAY 2022)于今天正式拉开序幕。大会议程第一天，OPPO发布三大核心技术，包括OPPO第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y、OPPO三大核心技术最后一块拼图安第斯智能云(AndesBrain)以及OPPO首款家庭智能健康概念产品OHealth 家庭智能健康监测仪 H1。

OPPO早在2020年的未来科技大会上提出“3+N+X”科技跃迁战略，3”是指硬件、软件和服务基础三大基础技术，即对应马里亚纳、潘塔纳尔智慧系统、安第斯智能云。核心技术之一的马里亚纳芯片是OPPO第二颗自研芯片，2021年12月OPPO正式发布首个自研芯片马里亚纳 MariSilicon X是全球首个采用6nm先进制程工艺的移动端独立影像NPU。此次发布的马里亚纳 MariSilicon Y(以下简称马里亚纳 Y)是OPPO第二款自研芯片，是一颗旗舰的蓝牙音频SoC芯片，代表OPPO自研芯片能力更进一步。

马里亚纳 Y是首个集成NPU单元的蓝牙音频SoC，采用全球领先的N6RF射频制程带来强劲性能和功耗控制，这意味着OPPO掌握了将先进制程工艺应用于芯片中最为复杂的射频系统的能力，对先进制程工艺的技术专长更近一步。这也让OPPO成为目前全球唯二两家采用N6RF这一先进工艺的科技公司。

同时，马里亚纳 Y通过行业最大的12Mbps蓝牙带宽以及领先的URLC无损编解码技术，首次实现了192KHz/24bit 无损音频的无线传输，打破了无损音频无线传输的瓶颈，让完美音质不再被有线束缚。

值得一提的是，马里亚纳 Y具备极高的兼容性，支持蓝牙5.3和LE Audio的LC3编解码，可以很好地兼容下一代所有支持LE Audio的设备;还支持LHDC、LDAC高清编解码以及传统的SBC、AAC编解码，能够实现对传统蓝牙设备的的全面覆盖。这意味着，无论你使用什么设备，搭配马里亚纳Y都可以获得优秀的音质。

在马里亚纳 X影像整合的基础上，OPPO拓宽领域增加了蓝牙连接的整合，为万物互融奠定必备的底层连接能力。随着马里亚纳 Y的发布，标志着OPPO打开了蓝牙连接芯片设计的新领域，让OPPO具备了蓝牙SoC设计能力，能够为移动音频设备提供完整的芯片解决方案，而这也让OPPO自研芯片走出了坚实的一大步。

另外，OPPO还推出了图安第斯智能云以及OPPO首款家庭智能健康概念产品OHealth 家庭智能健康监测仪 H1(以下简称H1)。其中，安第斯智能云是服务个人、家庭与开发者的泛终端智能云，致力于“让终端更智能”。 作为 OPPO 三大核心技术之一，安第斯智能云提供端云协同的数据存储与智能计算服务，是万物互融的“数智大脑”。OPPO首款面向家庭用户的智能健康概念产品H1基于OPPO自研技术，实现医疗级精度的体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊、睡眠六大生命健康体征数据整合监测，并在安第斯智能云的赋能下，通过 OHealth APP 实现健康数据综合管理、AI 辅助诊疗和远程医疗。为个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务。

至此，随着安第斯智能云的发布，OPPO三大核心技术布局完成，未来OPPO设计出更好的智能硬件产品，实现多设备互融的智慧体验，提供千人千面的智慧化服务，最终形成兼收并蓄、润泽万物的技术生态。