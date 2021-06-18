专访荣耀赵明：黎明前的黑暗已经过去，技术扎根「自成大树」

作者：王有为

【天极网手机频道】按照埃里克森理论，人格成长需要经历8个阶段，对企业而言，何尝不是如此。荣耀从独立前背靠大树好乘凉，独立时彷徨，独立后的“混沌”。荣耀CEO赵明说，那段时间办公室都要自己装修，桌椅板凳都要自己去买。最关键的是缺货，最少时一个月只有几十万台发出去，市场份额从16.7%一路下跌至最低谷的3%。而比起办公环境的错位与缺货，更难的是重新认知自我与坚持信念。

211天后的荣耀50系列发布会，荣耀的市场份额已经一路攀升至9.5%，已开启全面回归之路。发布会后，在接受包括天极网在内的多家媒体专访时荣耀CEO赵明表示，过去的半年经历了生死考验，现在终于度过难关，进入新的发展阶段，未来荣耀可以面对任何的困难。那么“混沌”到坚定，荣耀究竟是如何完成自我救赎与整个体系的成长？



荣耀CEO赵明





至暗时刻，最重要的是「自己相信」

比起让消费者与供应链继续信任，最重要的是「自己相信」。

独立创业意味着也再也没有人为你撑伞，大树底下好乘凉的日子一去不返。专访时赵明回忆独立时的那段日子：“我们从来没过过这样的日子，每一台货都要精打细算，我们的研发人员在外面到处租场地，连食堂卫生间都会很拥堵。”对于荣耀独立初期，笔者也记忆犹新，外界各种臆测荣耀不行了，挺不过今年了。

但在荣耀内部，其实云淡风轻。赵明认为，“有外部的力量来介入的时候，是一个组织发生变化和蜕变的最佳时期。出现的各种问题和状况，让我们整个团队完成了这个蜕变。荣耀需要完成自我救赎和整个体系的转变，企业的文化和价值观得到了高度的统一，认知到这种转变的时候，这里面的血性就被激发出来。

在晚于行业45天拿到芯片资料的情况下，从拿到芯片的第一天起，荣耀的研发团队已经没有了节假日，大年三十、初一他们依然奋斗在研发的岗位上，所有节假日全部都利用起来，每天到深夜研发团队办公室的灯总是最后一个熄灭。最终荣耀才能早于行业至少1个月，开发出荣耀50系列。

赵明说，“我有十年甚至十五年以上没看到我们研发团队这么拼过，这就是置之死地而后生，企业的文化和价值观在这里得到了高度的统一，这也给了我们面对未来的勇气，我认为有这样的未来我们可以面对任何的困难。”

荣耀能在至暗时刻快速崛起，是因为过去7年当中发现荣耀始终坚持战略的一致性，始终相信自己，进而赢得渠道合作伙伴与消费者的信任与支持。在经历独立后211天的阵痛期之后，荣耀目前拥有30多家战略合作伙伴、已签署1000多份供应协议，荣耀在线下也增加了2500多家体验店和专区，中国市场份额从最低3%也一路攀升至9.5%。





把根扎下去，自己成为大树

枝繁叶茂，需知养分从何而来。

行业里曾经流传一句玩笑话，国内手机行业有着成熟完备的供应链，在华强北就能组装一部手机。以手机行业今时今日之成熟，用拿来主义做技术嫁接的确简单又方便。可荣耀在最困难的时候，也未曾动过“拿来”的心思。赵明正言到，“不能把别人的硬件当做你自己的能力，配置不等于品质。”

刚推出的荣耀50系列从产品完成度来说，可以说是相当成功。它不仅先于行业首发骁龙778G，也带来了突破性的影像技术，“高像素+超大底+底层算法优化”的一体化影像技术重新定义了1亿像素影像。而高通平台首次适配GPU Turbo X，也让它能更好地驾驭各种大型游戏。而即将在三季度发布的荣耀Magic3更有领先和独到的地方，将是荣耀在高端市场突破的重要一步。

“让一样的芯片和系统在实际运行中展现出不一样的效果，这正是荣耀团队的强项。”赵明表示，高端产品需要能够高于行业水平的创新的能力和引领的能力，才会不断的赢得尊重。荣耀过往从原理层、协议层、物理层算法等自下而上的应用和思维逻辑，区别于其他采用相同平台的品牌和厂商，从底层逻辑开始规划产品的能力能够帮助荣耀与高通等芯片厂商合作时吃透平台能力并进一步优化，从而实现相同平台下优于其他厂商的体验。

“未来我们推出的每一款产品，都会有荣耀核心的技术进行加持。”赵明笃定地说，“荣耀现在就是把根扎下去，自己成为大树。”

荣耀在独立时，研发成员成建制地从华为中剥离出来，荣耀目前有8000多名员工，研发人员占了一半以上。如今团队变得越来越强悍，对操作系统的理解和应用，对芯片的技术的理解和使用，对5G、4G通讯技术的设计和使用，对影像拍照、视频等方面的使用等等都是业界顶尖。只有扎根下去，才能持续为产品、品牌提供滋养。只有把根扎深，枝叶才能长得更繁密。

笃行致远，难的是不冒进

笃行致远难的不是得失，而是不冒进。

过去一年，华为和荣耀两个品牌因为高端芯片受限，导致高端旗舰大面积缺货，让出了大块的市场份额。与此同时，国内品牌都试图在高端市场分一杯羹，今年上半年“抢发”旗舰，然而事与愿违，各家收效似乎并不理想。数据显示，今年1月-4月新机发布数量增长15.8%，而今年4月和5月国内手机市场出货量分别同比下滑34.1%和30.8%。

“只聚焦于哪家产品规格配置，而不去看给消费者真正的切切实实的体验和产品功能的话，这条路是走不通的。”在赵明看来，“与其匆匆忙忙的推出来，还不如仔细打磨自己的产品。和使用这些高端手机的用户进行隔空对话，在考验你产品的同时也在考验产品的文化，我们要赢得高端市场就是从内到外提炼和打磨自己，只有不断的提升自己然后设计出惊艳的产品，迎接最挑剔的目光和审视我们才能赢。”各种硬件配置堆砌和好产品之间并不能划等号，关注硬件水平的同时，还应将整体系统设计能力提到一个更高的维度，最终消费者实际使用体验与感受才是最重要的。

从荣耀50大家会看到，未来荣耀在产品设计和核心理念上不断的引领，以期带给消费者很多与众不同的体验。以消费者为中心，以产品力为根本支点，荣耀会不断的突破，会有持续性的突破的技术和创新的产品推出来，给消费者带来最大的价值。荣耀将坚持“1+8+N”的全场景战略，以AI加持手机为核心，打造包括笔记本电脑、智慧屏、平板、可穿戴、TWS耳机、路由器等在内的生态协同解决方案，为消费者在智能世界的每一个触点提供好的体验。接下来，如何在产品的体验、设计、性能等诸多方面做出比肩或者超越苹果的产品，将是荣耀团队的追求的目标。

最后谈及长远目标，赵明表示荣耀将按照实际能力和市场份额的提升，有计划有步骤地踏踏实实往前走，无论线上还是线下，都将成为一个领导品牌。天极网以为，在独立后的211天里，荣耀虽然处于黎明前最黑暗的时刻，但人格成长获得从未有过的内驱力。笃行致远，知易而行难。在组织重构、供应链问题和渠道问题均已解决后，面对市场空缺的诱惑，荣耀依然能坚持战略定力，不焦躁不冒进。正如赵明所言，坚持笨鸟精神的荣耀始终没有改变，会坚定地走下去。