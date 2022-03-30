4K元高品质首选，华为新旗舰P50E发布，里里外外都很强大！

作者：知寒

【天极网手机频道】每年的三四月份是手机厂商集中发力的爆发期，一款接一款的新机型轮番上市，为广大消费者们带来豪华盛宴的同时，也让部分用户在购机时变得犹豫不定。今天，在这里我向大家推荐一款高颜值旗舰，它就是华为P50E。

华为P50系列高端新成员，精致小屏旗舰

从命名上就能看出，华为P50E属于P50系列的新成员，它完美传承P系列一贯时尚优雅的美学设计，突出沿用了经典大气且品牌辨识度极高的“万象双环”设计。整机共拥有雪域白、星河蓝、可可茶金、曜金黑四种精美配色，并通过抗指纹凝霜工艺，使得外表触感细腻，同时呈现出高贵典雅的质感氛围。

同时，它是目前市面上不可多得的小屏旗舰。华为P50E采用6.5英寸中置单摄直屏，拥有10.7亿色彩显示和出厂原色校准，对于贴膜党和热爱游戏的玩家们来说，直屏绝对是最佳首选。而与“直屏”所遥相呼应的，还有它无与伦比的握持手感，该机仅重181g，机身尺寸大小控制十分优秀，支持IP68防尘防水，做工设计堪称一流。

在如此紧凑的机身下，华为P50E内置4100mAh电池容量，并支持66W超级快充，能够实现快速“回血”，彻底解决用户充电和续航焦虑。

传承顶级华为影像，打造极致拍摄体验

华为P50E搭载业界领先的超感光原色双影像单元。后置5000W像素RYYB超感光原色主摄+1200W像素潜望式长焦镜头+1300W像素超广角镜头，并配备10通道多光谱传感器。同时搭载原色前置影像，拥有100°超广角视野和4K拍摄，能真实还原女性妆容。

华为影像始终以消费者为中心，坚持技术引领、体验至上的理念。在华为P50E身上，华为凭借超级双影像单元、原色引擎、和计算光学等软硬件协同融合，将整个计算摄影推向了新的高度。RYYB传感器、超级滤光系统、超动态范围等技术能让用户在明暗环境下都能拍出清晰明亮的照片;潜望式长焦镜头搭配高分算法突破空间限制，帮助用户将远处风景尽收眼底;而多光谱传感器可以捕捉更多真实色彩;疾速闪拍则让用户轻松抓住决定性瞬间。

HarmonyOS 2加持，智慧体验流畅省心

华为P50E搭载HarmonyOS 2，提供强大的全场景智慧生态体验。鸿蒙桌面可轻滑生成万能卡片服务，关键信息一目了然;无需任何App和数据线，原生支持跨设备文件管理，日常办公事半功倍;超级终端更是打通了不同终端设备之间的隔阂，让操作交互无缝流转，从而实现万物互联的美好生活体验。

通信方面，针对信号强度覆盖较弱的区域，华为P50E能够通过AI技术自行检测和优化，保证弱信号上网速率;同时支持移动网络与WiFi6多网协同，实现自动无感切换，让手机始终保持流畅快速的通信体验。

优雅时尚的颜值设计、小巧轻薄的直屏外观，搭配一如既往的华为顶级影像实力和鸿蒙系统，如此全面出众的华为P50E绝对是4000元价位优质首选机型。目前，华为P50E在京东小魔方新品发售，去京东搜索华为自营官方旗舰店，更多春季新品等你来!