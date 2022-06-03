我们并不缺Kindle，真正缺的是阅读

作者：林夏

【天极网手机频道】6月2日，亚马逊中国发布了一则公告，宣称将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书，对于已经购买的电子书可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。

从官方账号发布的公告来看，Kindle电子书店停止在中国的运营确为事实，引起了广大网友的热议，关于Kindle的微博话题更是冲上了微博热搜。不少网友表示，手中的Kindle其实已经很少使用了，基本已经闲置，二次售卖也缺乏市场。但仍有少部分用户表示，对于即将失去订阅功能的Kindle感到可惜，更不知如何处置Kindle电子阅读器。

亚马逊官方还表示，将继续为Kindle电子书阅读器提供客户服务和质保服务。对于在2022年1月1日之后购买Kindle电子书阅读器并且符合相关退货条件的用户，亚马逊将提供非质量问题退货服务。退回亚马逊的Kindle电子书阅读器须购买于亚马逊中国授权经销渠道，且处于可正常使用状态。

笔者以为，Kindle电子书店停止运营确实在情理之中。一方面，短视频的兴起，改变了绝大多数网名的喜好偏向，相比其需要静下心来认真体会的文字，形式与内容更为直观丰富的短视频更能获得用户的青睐。据相关数据显示，仅“抖音”平台的日活跃量就高达4亿，电子阅读的用户完全没法比拟。

另一方面，平板电脑、其他电子阅读器等替代品的出现，让用户淡化了Kindle电子阅读器。平板电脑乃至其他电子阅读器，衍生出了笔记、系统互联等功能，其内在的功能或内容，对比起Kindle来说，显然是更为多样化的。可以说，其他产品拥有着Kindle的阅读功能，又多出了它并不具备的功能，用户自然而然就会抛弃Kindle。

相比起Kindle落幕带来的遗憾，更为重要的是它带来的警惕性与传承性。信息碎片化的时代，人们很容易被各种各样的信息冲击得晕头转向。尤其是关键领袖长期的议程设置，受众丧失了独立思考的能力，一直活在自己造就的“信息茧房”之中，难以获得具备价值性的信息。我们所欠缺的并不是诸如Kindle电子阅读器此类的工具，而是潜下来阅读的心，毕竟，文化的传承必定来自于真真实实的文本内容，只不过发达的科技提供了不同的载体与形式。