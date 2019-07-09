华为“鸿蒙”操作系统将在8月9日华为全球开发者大会上公布

作者：千年

【天极网手机频道】自从华为“鸿蒙”OS曝光以来，千千万万的华为用户都在期盼着搭载“鸿蒙”OS的智能手机能够早日上市。近日，一则消息表示，下个月华为全球开发者大会上，华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。

华为

此前有消息称，任正非表示“鸿蒙”OS并不是为智能手机打造的操作系统，而是为物联网而生。许多消费者误以为华为“鸿蒙”OS并不是手机操作系统，因此大失所望。其实，任正非的意思是：“鸿蒙”OS并不是专门为智能手机打造的，而是为物联网设计，可以打通车载设备、平板、电视等终端设备，智能手机作为物联网的重要入口，同样可以搭载“鸿蒙”OS。

华为的“鸿蒙”OS依然值得期待，余承东曾经表示，“如果安卓应用重新编译，在这套操作系统上，运行性能提升超过60%”。此外，“鸿蒙”OS兼容全部安卓应用和所有Web应用，因此“鸿蒙”OS的生态建设并不会太艰难。

华为

“鸿蒙”OS要建立全新的生态必然需要得到广大的开发者和厂商的支持，因此，在下个月的华为全球开发者大会上，华为可能将会掀开“鸿蒙”OS的神秘面纱。

华为全球开发者大会目前定档北京时间8月9日至8月11日在东莞松山湖举行。虽然这不是华为第一次举办开发者大会，但却是有史以来规模最大的一次华为开发者大会。本次大会，华为邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者。

打造一个新的操作系统，生态建设是关键。任正非表示，重新建立良好的生态需要两、三年左右的时间。目前，华为终端云服务已经服务于170多个国家和地区的超过5亿用户，注册开发者超过56万，他们将会成为华为“鸿蒙”生态建设的重要力量。