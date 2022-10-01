苹果将iPhone 6加入古董产品列表：一代神机落幕

作者：夏初

【天极网手机频道】10月1日消息，苹果公司今天更新了古董与过时(淘汰)产品列表，iPhone 6被纳入古董产品列表中，这意味着一代神机开始从官方层面“落幕”。‌iPhone‌ 6于2014年9月与‌iPhone‌ 6 Plus一起发布。在2015年在‌iPhone‌ 6s推出后，iPhone 6还作为低成本选项出售过一段时间，2016年随着‌iPhone‌ 7的推出，iPhone 6迎来停产。不过它在2017年作为低成本‌iPhone‌在部分国家和地区重新推出，并继续销售至2018年9月。

‌iPhone‌ 6 Plus作为‌iPhone‌ 6同期发布的产品在今年早些时候已经被添加到过时(淘汰)列表中。

‌‌iPhone‌‌ 6和iPhone 6 Plus是第一代支持Apple Pay的设备，并且在这一代，苹果首次为iPhone带来了多种尺寸的可选项，而这一产品规划策略也自‌iPhone‌‌ 6和iPhone 6 Plus推出以来一直持续至今。

根据苹果官方定义，苹果会将已停售五年、未满7年的产品列入“古董产品”清单，Apple Store和苹果授权服务提供商最多提供两年维修服务(取决于零部件库存)。停售超过7年的产品则被视为“过时(淘汰)产品”，苹果不再提供维修服务。

值得一提的是，iPhone 6系列整体销量达到2.3亿台，曾经是销量最高的一代iPhone，这一销量记录直到iPhone 11系列(2.5亿台才被打破。

除了将‌iPhone‌ 6添加到古董产品列表之外，苹果还将2012年iPod nano 7和第五代iPod touch从古董产品列表中移到了过时(淘汰)列表中，停售七年的产品还包括2012年第四代iPod shuffle;而2015 iPod nano以及2015年第四代iPod shuffle新版本现在被列为古董产品。