华为 Mate40系列上线 “5G 杀手级应用”：超大文件闪传

作者：千年

【天极网手机频道】今日(30日)消息，在华为Mate40系列手机国内发布会上，此前余承东提到的Mate40系列特别功能正式揭晓――超大文件闪传。目前国内5G覆盖已经小有规模，但是杀手级5G应用仍未出现，大部分消费者仍未感受到5G网络带来的方便快捷。而此次华为发布的超大文件闪传应用很大程度上打破了这种尴尬。

华为 Mate40系列独创畅连大文件闪传功能，两台手机点对点异地直传，依托华为在5G芯片、5G终端和5G网络端到端能力，可以轻松实现超大文件疾速可达，断点仍可续传，在移动办公、远程交流等多场景应用下都极大提高了沟通效率，余承东称，这是“真正意义上的首款5G杀手级应用”，是5G通信领域又一个里程碑式创新。

据华为介绍，超大文件闪传支持305Mbps超高速远距文件分享，支持400GB原文件直传。

不过华为手机产品线副总裁李小龙表示这个容量并不是最终水平，实际上支持的容量可达16EB，目前都没有这么大容量闪存的手机。

16EB相当于16000PB，1PB又是1000TB，大家算算这个技术到底能支持多大的硬盘吧，希捷上个季度出货的硬盘总容量不过114EB。

当然，EB级别的容量在手机上没什么意义，但后续会支持手机从外挂硬盘上发送和接收文件，那么400GB的限制就不行了，李小龙表示后续会放开限制。