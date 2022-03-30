洞察现在，引领未来，全面解读华为影像道路！

作者：知寒

【天极网手机频道】毋庸置疑，近年来华为手机尤其是高端旗舰型号早已成为大家眼中公认的智能手机影像水平“天花板”，亦是其他友商新机发布会上的对比“常客”，显得格外吃香。所以，大家也经常会在网上看到不少类似疑问：华为到底是如何实现在手机影像道路上至今一枝独秀的？未来，华为手机影像又有哪些新发展？

手机摄影在过去二十年间进步神速。尽管在功能机时代便有诸多主打拍照的手机诞生，但很显然iPhone的诞生和普及才由此推动“全民手机摄影”时代的来临。之后，国产智能手机的追赶速度，可以称得上是“一发不可收拾”，这其中给我留下最深刻印象的当属华为P9，是当时率先量产上市的双摄像头旗舰机，采用主摄+黑白镜头组合，还与徕卡公司合作调教，成为后来大家心目中的一代经典，也自此开启华为手机影像大门。

从华为P10系列的人像镜头，发展到P20系列的大底超级夜拍，再往后P30系列的RYYB主摄和潜望式长焦镜头，紧接着P40系列的全时全焦段影像系统，最后到如今P50系列的原色影像单元。

不夸张地说，每代机型的上市既是华为移动影像道路上的里程碑式技术创新，也是持续引领整个行业标杆的传奇体现。而这背后不单单靠的是华为巨大的心血付出和研发投入，更关键的是华为影像始终围绕技术创新、拍摄体验、影像文化三大支柱的战略内核理念。

一、扎实的里程碑式技术创新

华为影像的技术创新主要分为三大部分，包括光学系统、成像技术、和图像处理。

在光学系统方面，首先华为过去、现在乃至未来会继续坚持和演进手机多摄像头系统。华为认为传统大相机和手机影像最大的区别，便是后者能否更好的实时利用多摄像头完成图像处理，进而提升成像质量;其次便是针对手机镜头本身的改造，包括玻璃镜片和华为在行业最先大规模商用的自由曲面镜头;最后则是潜望式长焦，这一块华为也做到了业界最前，并一直在思考和改进。

在成像技术方面，华为最先独家联合索尼研发了RYYB全新像素排列传感器，可以大幅提高进光量，明显改善暗光环境拍照表现;之后又是最早运用全像素八核对焦能力，提升了手机拍照对焦性能;还于P50系列上率先搭载多光谱传感器和超光谱传感器，走在了行业前端。

最后，图像处理可以看作是整个算法层面的集合，它的重要性在今天的移动影像领域内非常高，甚至是未来手机影像的决胜关键。华为从多年以前便坚持软件跟硬件两条腿走路，打造软硬协同的创新战略布局，事实证明这样做完全正确。

目前，华为影像在图像处理方面主要包含AI摄影、实时HDR融合、XD Fusion Pro三大分支。而在最新P50系列上华为又打造出超级双影像单元、计算光学、原色引擎三个全新概念，用软件算法对应上述三大领域，将整个计算摄影再度推向新的高度。

二、极致卓越的拍摄体验

过去的事实证明，华为影像的技术创新并非是“空中楼阁”，也并非仅仅为了炫技，而是始终以消费者中心，技术引领，体验至上。

华为将拍摄体验定义为捕捉色彩、感知明暗、跨越空间、和定格瞬间4大类体验。从今天的华为P50系列影像旗舰来看，其内置的原色引擎、多光谱传感器等，通过辅助传感器去获取更多的自然界色彩信息，从而让用户拍到更真实丰富的色彩成像画面。

而从一开始的大底超级夜拍、到后来极大提升进光量的RYYB传感器、再到今天的超级滤光系统、超动态范围技术等，都是华为为提高手机在明暗场景下拍摄效果所作出的一系列努力。

跨越空间显然指的就是长焦镜头和潜望式长焦镜头，实现全焦段范围拍摄;定格瞬间则是引入更快的全像素八核对焦，并在P50系列上新增「疾速闪拍」模式，让用户轻松拍下决定性瞬间。

将一个个里程碑式的技术创新真正落地，并最终服务到用户实际体验到中，华为影像确实做到了这一点。

三、影像文化建设和平台打造

全民摄影时代不仅仅是让人会拍、好拍，更关键的是让大家变得更加主动，愿意去随时随地的拍照。每个人都能轻松捕捉与主动分享美好瞬间，不同空间和时间段的人们彼此通过影像来交流，产生情感上的共鸣，为未来留下今日，为自己保存记忆，为世界留下真实，这或许不能代表移动影像的全部意义，但在过程中相信每个人都充满欢乐和自信，这就足够了。

华为早在5年前便设立了新影像计划，有全球知名的大赛评选、影像展览，也有非常接地气的社区交流平台，总之不论你是专业玩家还是普通用户，都能在这里畅快交流，一起学习和分享。

从技术创新，再到着眼用户体验，最终上升到品牌影像文化的体系打造，华为影像很显然已自成一派。华为认为超光谱领域是移动影像的未来发展方向之一，会通过软硬件继续探索改进，同时还将持续运用计算光学技术，不放弃潜望式长焦路线，形成自身独有的基因和品牌秩序。

考虑到用户实际拍摄时的真正需求，未来华为仍将坚持做第一象限的王者，既兼顾空间尺寸，又兼顾图像质量，围绕硬件创新和用户拍摄体验持续引领移动影像新高度。