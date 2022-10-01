iPhone14到手索然无味？不如看看华为Mate50系列，黑科技真创新令人惊艳！

作者：知寒

【天极网手机频道】今年9月份的手机市场颇为热闹，大家都在讨论着一个话题：“华为Mate50系列与苹果iPhone14系列，两大新品的发布会日期相差不到两天，罕见地迎来了直接对抗，那到底谁会脱颖而出呢？”其实，答案早已呼之欲出。毕竟果子出了名的挤牙膏升级做法，与华为一大堆首发黑科技的真创新相比，确实后者才更能征服用户，拿下市场口碑。

如今，华为和苹果的两款新机均已开售一段时间，从首批用户体验评价和市场反应也逐渐证实了这一结论。尤其是在最近，知情人士称，因需求不振，苹果放弃2022年增产iPhone14的计划。而反观另一边的华为，

就拿全球首发「卫星通信」功能来说，它可以让用户在无地面网络正常覆盖的危险状况下，依然能将自身位置和求助信息发送给外界，让自己放心也让亲人朋友们安心。然而，苹果官方文档中指出，尽管iPhone14全系标配卫星通信，但是国行版却无法支持该功能。这也就意味着采用北斗卫星消息的华为Mate50系列，才是目前国内唯一能够保证用户「通信不失联」的智能手机。

在用户最关心的手机续航方面，华为Mate50系列支持66W有线+50W无线的快充就，更是搭载了业界首创的应急模式，通过聚能泵技术，让手机在电池电量还剩1%时自动开启该模式，仍然能够保证用户长达12分钟通话或者亮码10次，在很多关键时候充分派上用场，解决用户低电量焦虑。这比被曝光“充电时重启”Bug的iPhone14系列靠谱的多。

此次，华为Mate50系列还首发昆仑特种玻璃盖板，整机抗跌落能力比过去提高10倍，并获得业界首个瑞士SGS五星级耐摔抗跌权威认证，耐磨抗摔能力甚至在iPhone的超瓷晶面板之上。最重要的是，它是由华为与国产供应链厂商联合研发打造，成功打破了过去外企在这一领域的垄断地位。

移动影像一直是华为旗舰的核心杀手锏。对比iPhone14系列与前代产品的小幅升级变化，华为在Mate50系列再次展现出他强大的新技术创新能力。业界最大的10档可变光圈RYYB主摄传感器，通过物理设计实现F1.4-F4.0光圈范围调节，效果媲美专业相机。并且还带来了超微距长焦镜头，从微观世界到宏伟山河，从近在毫末到远到天边，所有物与景都能够让你清晰地记录下来，带来无以伦比的影像体验。

软件方面，华为Mate50系列首发预装全新HarmonyOS 3系统，引入可堆叠和组合的万能卡片，无需启动App一触即达核心功能;更强大的超级终端功能，支持设备种类更广，数量更多;支持多设备通信与网络共享，仅需登录同一华为账号，无需开启热点也能让平板共享手机蜂窝网络，同时平板也能自动接受来自手机的短信验证码、音视频电话等，两者仿佛合二为一;全新超级内存管理可让应用响应速度大幅提升;超帧游戏引擎可充分降低图形渲染能耗;而业界首发的超空间存储压缩技术，重复文件仅占用一份空间，还不影响正常访问，极大减少存储空间压力。

“面子上的新，不是真正的创新”。苹果iPhone14 Pro系列从万年不变的刘海屏外观，演变成为“灵动岛”造型，结果依然无法给用户带来实质性的显示观感提升，反而还引发一连串的App应用适配问题，引发又一轮舆论争议。

而反观华为Mate50系列这边，既实现了发布前要“捅破天”的承诺，也凭借业界首创的应急续航模式、昆仑玻璃、可变光圈、以及HarmonyOS 3等完整的软硬一体化融合创新，通过真正的技术突破，实实在在地提升了用户体验，也让近两年的国产高端手机市场再次有了“引路人”。

有网友上手表示：“新iPhone到手后很快就变得索然无味了，因为变化实在太少，还是华为Mate50系列的新功能更多，可玩性更高。”事实证明，只有真创新才能带来真改变，堪称真高端，从而真正征服用户和市场。