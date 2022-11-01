iPhone 14 Plus上市遇冷，双十一狂降一千多，还值得购买吗？

【天极网手机频道】作为苹果这两年来销售记录最差的手机之一，iPhone 14 Plus的发售可以说是惨不忍睹，甚至在首发当天就遭受破发，第三方电商的价格相比官网的6999便宜400-600元。时值双十一期间，京东活动期间给出了5749的价格，相比原价整整降价了1250元，这样的价格还值得购买吗？

首先，iPhone 14 Plus是苹果自iPhone 8系列之后再一次推出以Plus作为后缀的iPhone机型，苹果此前在消费者的呼声中推出了两代的mini系列，可市场并不尽如人意。所以今年苹果砍掉了mini这条产品线，同时推出Plus机型来取代mini，既然小屏旗舰失败了，那就推出更便宜的大屏iPhone。

苹果的如意算盘打的叮当响，可惜实际表现却事与愿违。这之中最大的问题就是苹果对于iPhone 14整个系列实行了严格的配置差异化，其实这种差异性一直都在基础版和Pro系列中存在，只是这次在iPhone 14系列上的力度却是空前的。

iPhone 14系列首次在基础版上沿用前代的处理器，并且升级幅度非常小。在此基础上，苹果加大iPhone 14 Pro系列的升级力度，明眼人一看就能看出iPhone 14实则是苹果力推Pro系列炮灰般的存在。而事实也确实如此，iPhone 14系列开售后基础版甚至到了无人问津的地步，Pro系列却迎来了市场热潮，不过也并没有持续太久。

iPhone 14 Plus在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸。在芯片选择上，iPhone 14 Plus则并没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。

对于不少用户而言，这次苹果推出iPhone 14 Plus之前，都以为这款机型会上ProMotion高刷技术。但结果是iPhone 14 Plus依然只有60Hz的屏幕刷新率，这就让用户难以接受，甚至许多博主和UP主纷纷表示这款机型没有任何购买的必要。

如果是原价6999元，甚至首发之后破发的价格也一样不值得用户购买，因为在同样的价位上，用户可以从第三方电商购买到综合实力更强的iPhone 13 Pro系列机型，用户完全没有必要去购买一台售价更高，体验却相差一大截的机型。这种情况同样出现在苹果刚刚发布不久的iPad 10身上，前有iPad Air 4，后有iPad Air 5，两者的体验都要远超iPad 10，但售价同样差不多。

可这一切完全都建立在6000+元的前提之上，双十一期间京东给出优惠活动，iPhone 14 Plus到手价格仅需5749元，而同期的iPhone 14折扣后的价格也只做到了5300元左右。这就让这款之前饱受争议的机型瞬间香了不少，用户只需要加价几百块就能得到一台屏幕更大的iPhone 14，并且这个价格还要比iPhone 14官方的5999元更低。

在这样的价格之下，所谓的ProMotion高刷、药丸屏这些iPhone 14 Plus不具备的新特性，似乎都不重要了。毕竟对于用户来说，只要价格够低，完全可以“人眼补帧”，价格才是王道。此外iPhone 14 Plus得益于更大的机身以及屏幕，在续航方面的表现十分强劲，相比iPhone 14能够更加持久地释放自身性能。

同时这次苹果全面改善iPhone散热问题，iPhone 14 Plus采用的单主板也让整机的散热表现非常优秀。单主板最大的好处就是能够缓解芯片在高压状态下造成的积热问题，从而让整机的性能释放更加持久。如此一来，iPhone 14 Plus这样一台几乎被喷到体无完肤的机型，在价格的作用下，甚至可以成为一台为游戏而生的iPhone神机。