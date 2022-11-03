华为Pocket S发布，年轻人的第一台时尚折叠屏？

【天极网手机频道】昨晚在华为Pocket S手机及全场景新品发布会上，华为推出了多款新品，其中华为Pocket S受到广泛的关注。在如今折叠屏越来越主流的手机市场中，每一款折叠屏都天生带有话题度，华为Pocket S也不例外。

华为Pocket S采用纵向折叠的方式，十分类似于十几年前曾经流行过一段时间的翻盖式手机。这样做的好处是规避横向折叠屏所带来的诸多缺点，例如厚重的机身、更大的折痕等等。虽然华为并不是最先推出这种形态折叠屏的手机厂商，但是华为却在此基础上另辟蹊径，将Pocket S打造成一款时尚单品。

华为Pocket S从自然万物汲取灵感，再融合时下的潮流元素，带来曜石黑、冰霜银、薄荷绿、樱语粉、樱草金、冰晶蓝六款配色。极具个性化的颜色搭配让原先冰冷的科技产物多了一丝温度，为年轻人提供更多选择。

华为Pocket S采用一块6.9英寸的柔性屏，在黄金比例的加持下能够带来更加沉浸的视觉体验。同时整机190g的重量并不会让人感到坠手，展开后7.2mm的超薄机身同样可以带来极致的握持手感。灵巧的机身放进牛仔裤中更不会显得突兀，反而能够避免体积过大带来的不便。

在铰链方面，华为也没少下功夫，华为Pocket S采用业界首创多维联动升降水滴铰链，能够在弯折处形成一个水滴式的容屏空间。铰链使用如锆基液态金属，2100MPa超强钢、1500MPa MIM钢等多种创新材料工艺，能够最大程度地防止冲击且不易变形。在经过40万次的折叠考验之后，华为Pocket S的铰链还获得了全球首个瑞士SGS折叠屏手机耐久认证，即使用户每天重度开合100次，也能坚持10年左右。

时尚的设计感并没有削弱华为Pocket S在性能方面的体验，而作为一款浑身充满潮流元素的时尚折叠屏机型，往往最直接的受众群体就是女性用户。华为Pocket S为此搭载超感知影像系统和RYYB超感知传感器，能够整合协同多颗镜头影像能力。

主摄4000万像素的镜头配合这套影像系统，带来多达40%的进光量提升，并且在RYYB超感知传感器的加持下可以获得媲美相机效果的质感人像。使用华为Pocket S后摄自拍，无需展开，即可实现自拍或多人合影，双击屏幕可切换超广角模式。

系统生态上，华为Pocket S搭载鸿蒙3.0，能够为用户提供智能同步的多端体验。智慧外屏很大程度上让华为Pocket S完美利用了外屏空间。用户不仅可以根据自己的喜好定制个性化主题，还能直接在外屏上查看通知、外卖进度、天气等等关键信息，省去展开手机的繁琐操作。

华为Pocket S 8GB+128GB售价5988元、8GB+256GB售价6488元、8GB+512GB售价7488元。将于11月2日21:08开启预售，11月10日10:08正式开售，512GB版本将在12月正式开售。

这次的定价相比横向折叠屏手机十分有竞争力，对于追求时尚的年轻人而言，华为Pocket S不仅拥有潮流外观，在价格方面也处于可以接受的范围。华为此前推出的折叠屏无一例外都受到了市场的热捧，这次华为Pocket S却抛下过往的成功，大胆革新，褪去浓厚的商务气息，主打年轻人鲜明潮流的特色。或许华为Pocket S会是笼络年轻人的一次大好时机，方向对了。