全球首度曝光 高通骁龙855原型机跑分霸榜

作者：Antibiotics 责编：李漫洲

【天极网手机频道】自上个月骁龙855移动平台在夏威夷骁龙技术峰会上正式推出后，凭借着旗舰级平台的实力以及5G首发的影响力，在后续骁龙855一度成为行业中的热门关键词，与之相关的各种信息蜂拥而至，多个厂商都已经在国内外展出了基于骁龙855平台的原型产品，甚至国内厂商们为了争先宣告自己的骁龙855的首发权也进行了一番明争暗斗。

搭载骁龙855平台的零售版手机最快也要在本月末上市，不过近期高通在CES展会期间举行了一场小型媒体沟通会，天极网作为受邀媒体也在现场第一时间拿到了骁龙855的原型机，并使用常见的跑分程序对其进行了一番测试。今天我们就一起来看看骁龙855的跑分表现吧。

值得注意的是，测试机的跑分数据仅能代表原型机在当下的水平。根据对以往产品的了解，在实际上市后，同平台下的售卖版本产品在后续还有可能进一步优化，比如骁龙845原型机阶段安兔兔跑分仅有26.7万左右，但目前在排行榜中能看到的前几款骁龙845平台产品都已经达到了30万分左右的水平。

安兔兔评测

提到手机跑分，就必然绕不过安兔兔评测。因此我们首先使用骁龙855的原型机跑了安兔兔的测试。从测试结果中大家可以看到，骁龙855的原型机跑分达到了36万以上，相比前代骁龙845原型机阶段的跑分26.7万增加了将近10万，即便和目前市场中最强的骁龙845平台售卖机相比也高出了近5万。而从分项来看，骁龙855平台在GPU得分上的提升非常明显，达到了15.5万的水平，除此之外在CPU、UX性能及MEM性能上也有了较高的提升。

Geekbench 4.3.0

在Geekbench 4.3.0的测试中，骁龙855的单核跑分3515，多核跑分11105，也比上代有了进一步的提升，是目前安卓阵营中的顶级水准。而且将骁龙855的GXFBench称及和苹果A12对比的话虽然仍有差距，但多核成绩已经持平A12。

而在Geekbench的信息中，我们也可以印证出骁龙855的在CPU上特别提出的三丛架构-超级内核@2.84GHz，性能核2.42GHz及效率核1.79GHz。

GFXBench 4.0

在GFXBench 4.0跑分中，骁龙855在1080P曼哈顿3.1离屏达到71帧的水准，相比之前60帧的表现提升了18%，而T-Rex 1080p离屏达到167Fps高分，也比前代提升了10.5%。

当然，值得我们关注的提升绝不止以上的基准跑分，骁龙855移动平台本次在AI能力上同样有了更进一步的提升，不过AI性能在目前仍然很难有被普遍认可的基准测试。不过高通在现场也带来了Qualcomm人工智能引擎AI Engine的演示，展示了骁龙855中向量扩展内核（Hexagon Vector eXtensions，HVX）和全新张量加速器（Hexagon Tensor Accelerator，HTA）共同带来的强大AI性能，展示机分别处于常规模式及性能模式下。

通过以上的测试，我们可以初步了解骁龙855在CPU、GPU等方面的综合表现。从测试结果来看，骁龙855原型机全方位超越了骁龙845、麒麟980等平台的在售产品，已经拥有了霸榜级别的实力。而在测试的过程中，笔者也特意关注了一下原型机的温度表现，在跑分过程中其表面仅仅是温热，7nm工艺在这里应该是功不可没的。

笔者认为，从近几年骁龙平台的提升是相对比较稳健的，本次骁龙855的推出不仅在工艺制程上提升至了7nm的新水准，和上代相比也有了更强的性能表现，同时更出色的AI能力以及5G技术的融入更是骁龙855上的杀手锏。从本次测试来看，高通通过骁龙855已经成功的为2019年的旗舰级手机树立了标杆，接下来相继上市的产品值得期待。