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vivo X9再推新版本 NBA定制版炫蓝登场

天极网手机频道 2017-05-03 17:54 我要吐槽

　　【天极网手机频道】大家都知道，vivo X9是目前国内市场最热门的3000手机之一，而NBA对于世界篮球的影响自然不言而喻。这一次vivo与NBA再度联手，究竟会带给我们怎样的产品呢？

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　　根据vivo官方海报显示，NBA定制版X9采用黑色前面板+蓝色机身+白色天线条的设计，这区别于之前库里定制版的黄色天线带，不过依然个性十足。机身背部除了vivo的品牌LOGO外，同时还激光镭雕了“NBA”的英文字母以及图形LOGO，进一步表明了NBA定制版的特殊身份。

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　　从NBA定制版X9的锁屏壁纸来看，NBA元素非常浓厚。这同时也在暗示消费者，vivo也或将为定制版X9量身打造一些NBA特色的UI、主题以及限量专属周边等，这也有利于球迷用户根据自己的喜好进行更多的选择。

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　　vivo X9的人气之所以一直居高不下，最受欢迎的莫过于前置2000万柔光双摄自拍功能，它是业内首次将双摄方案用在了自拍上，并且提供了非常完善的背景虚化方案和美颜算法。一颗2000万像素的vivo专业定制摄像头，再配合一颗800万像素专业景深副摄像头，延续上代X7开始的柔光自拍灯，可以说该机是当前业界最强的自拍神器。

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　　其他方面，vivo X9搭载一块5.5英寸1080P屏幕，采用性能和功耗非常均衡的高通八核处理器，全线普及4GB运行内存和双引擎快充，存储空间分为64G和128G两个版本;在vivo最拿手的HiFi方面，X9也是丝毫不落，AK4376方案虽说不是vivo的最高标准，相对于同类竞品X9已经是一骑绝尘。

　　成为NBA在中国市场唯一的手机合作伙伴，这是vivo全球化策略上非常重要的一笔。NBA遍布世界的每一个角落，至此NBA定制版vivo X9也将获得更多海外市场的关注。目前这款手机的具体上市时间和售价暂未公布，想必也不会等太久。不妨我们一起来猜一猜，NBA定制版vivo X9会卖多少钱呢？

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vivoX9(64GB/全网通)产品信息
X9(64GB/全网通)
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评测
  • 屏幕尺寸：5.5英寸
  • 分辨率：1920×1080
  • CPU型号：高通骁龙625(MSM8953)
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：Android 6.0.1
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：3050mAh
  • 后置摄像头：1600万
  • 前置摄像头：2000万+800万
  • 指纹识别：支持
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屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
移动4G 联通4G 电信4G 双4G 全网通
热点特性
双卡双待 后置双摄像头 曲面手机 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 美颜手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
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