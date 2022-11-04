让用户畅享便捷，搭载 OPPO Carlink 实车亮相上汽零束SOA平台开发者大会

【天极网手机频道】11月4日，第二届上汽零束SOA平台开发者大会正式开幕，首辆搭载OPPO Carlink的“飞凡R7”亮相大会，OPPO智行技术负责人王立中发表演讲，并与上汽、智慧车联开放联盟(ICCOA)等相关合作伙伴共同发布《生态域白皮书》。

智慧车联开放联盟秘书长 王佳齐;OPPO智行技术负责人 王立中;零束科技数字化体验平台负责人 方恩;上汽集团技术管理部副总经理、智慧车联开放联盟上汽集团理事长 沈浩明

OPPO Carlink是基于潘塔纳尔智慧跨端系统打造的车机互融系统解决方案，在今年8月的OPPO开发者大会上正式发布。而仅2个月后，该方案便从实验室开发阶段成功落地到量产整车，充分展现了OPPO布局生态领域的决心和快速产品化的能力。

在本次大会展示的“飞凡R7“上，用户可以体验到超级流转、游戏增强、一键导航、跨端输入、语音控车、近车迎宾、舱内解压等功能，实现了OPPO手机、手表与汽车的智慧互融新体验。

OPPO Carlink在“飞凡R7”实现超级流转功能

OPPO智行技术负责人王立中出席大会，并与上汽集团、上汽零束、智慧车联开放联盟(ICCOA)等合作伙伴共同发布《生态域白皮书》。“生态域”是OPPO与上汽战略合作的关键成果，是双方共同打造的车机互融领域的行业标准。王立中表示，零束的银河全栈和OPPO的潘塔纳尔系统，为生态域合作提供了坚实的基础。生态域为开发者提供了跨设备的资源管理、低代码的极简开发部署，让开发者的想象力不再局限于单个终端，同时降低了开发门槛和成本，为用户提供了服务流转、自适应交互的服务。无论是上汽的海派基因、还是OPPO的本分文化都指向了开放共赢，这是汽车、手机行业长期走向合作共赢的文化基础。我们很幸运搭建了生态域舞台，欢迎更多的开发者和行业伙伴能够加入进来，共建车机互融新生态。

面向万物互融的时代，OPPO将与上汽集团、上汽零束进一步推动技术突破和产品落地，让用户畅享更便捷、更开放的智慧出行体验。