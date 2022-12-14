受欧盟新法案影响，苹果或开放第三方应用商店！

【天极网手机频道】据国外媒体发布的最新报告，苹果准备对苹果设备上的App Store进行重大策略调整，将会配合欧盟即将出台的新法案，在新法案出台前将会允许iPhone以及iPad使用第三方应用商店，从而能够让部分用户绕过App Store。针对这一消息，有不少用户拍手叫好，也有很多用户认为这样的操作会导致iPhone不再安全。

今年三月份，欧盟制定了一份旨在规范大型互联公司运营的《数字市场法》，并且已经在11月1日正式生效。这一法案的实施有可能迫使苹果彻底开放App的侧载，从而让用户能够选择选择更多的应用商店。

该法案规定，大型科技公司企业只有在获得用户明确同意的情况下，才可将个人数据用于有针对性的广告。要能允许用户自由选择浏览器、虚拟助手或搜索引擎等。而违反规定的公司将面临全球年营业额10%的罚款，多次违规的累计罚款上限可达20%，并可能面临收购禁令。

该法生效后将进入为期6个月的关键执行期，到明年5月2日，所有自认为应被归为“看门人”公司的大型互联网企业要主动向欧盟委员会申报。欧盟委员会在45个工作日内会确认这些公司是否符合“看门人”公司的标准。一经确认，这些公司有6个月的过渡期，在此期间，公司须确保其遵守《数字市场法》的各项规定。

如果苹果拒绝执行这一法案，那么欧盟将会对苹果处以千秋收入20%的罚款，去年苹果全球总营收3658.17亿美元，要缴纳20%的罚款就是731.63亿美元，几乎是一个动视暴雪的价格，这对于任何一家公司而言都是不可接受的。

很早之前，苹果就关于开放侧载的问题表明过立场：在 Android 生态系统中，恶意软件的数量是iOS的50倍，诺基亚发现“Android应用程序可以从任何地方下载仍是一个巨大的问题，因为用户可以从第三方应用商店免费下载应用程序，其中许多应用程序虽然功能正常，但却已经被附上了木马。在诺基亚 2021 年的威胁情报报告中，Android设备占所有受感染设备的50.31%，其次是Windows设备 (23.1%)和macOS设备 (9.2%)。iOS 设备所占比例非常小，以至于没有被单独列出，而是被归入“其他”设备。我们认为这是在保护用户方面的一次胜利，如果没有业界领先的设备安全控制这最后一道防线，这是不可能做到的，与我们通过App Store和App Review为用户提供的一线安全和隐私保护协同工作。

其实苹果方面的考虑不无道理，如今安卓生态混乱的权限控制、让人厌恶的牛皮膏App以及不断提示的广告，侧载不能说是原罪，但基本都和它有关。国内几乎是每个品牌的安卓机型都拥有一个自家的应用商店，由于一些心知肚明的原因，起到监管作用的Goole Play并不能对国内App进行审查，确保其遵守谷歌的App开发规范。这也就导致安卓市场目前并没有一个强制的第三方机构或者政府机关来迫使手机厂商将权限公开透明化，如果全靠厂商自觉，难免不会因为利益冲突而绿灯大开。所以国内的App往往会比上架Goole Play的App更加臃肿，同时广告丛生。

这样的模式导致网络上出现许多破解版本的App，出于好奇的用户即使在手机有着提醒机制的前提下，依然会选择安装这些App，这就会导致用户数据泄露，严重时可能会让手机出现问题。而苹果使用AppStore统一审核的方式，最大程度上避免了流氓软件和病毒软件对用户的侵害。

而iPhone上所有App安装都需要跳转至苹果官方AppStore，也能杜绝安卓手机上经常出现的点错下载就安装的操作，这也困扰了不少使用安卓手机的老年人。其实欧盟推出这项法案也是从用户的出发点考虑，主要是因为安卓在国外受到谷歌的监管，不像国内的App乱象，在很大程度上就已经避免了病毒以及流氓App，不过只要侧载功能还在，就依然存在风险。

可是对于苹果用户而言，购买iPhone最大的动力不仅仅是因为其强劲的性能，还有iOS上优秀的隐私安全以及权限控制。得益于经过审核的App，用户在安装软件方面能够拥有最大的安全感。不过这一切的前提都建立在，苹果依然使用AppStore来向开发者收取付费的抽成。

但在巨额的罚款面前，苹果似乎只能选择妥协，据知情人透露，苹果预计最快将会在明年的iOS 17上开放侧载，并且知情人透露称，这一策略变化被描述为“开放苹果平台关键要素的重大举措”。与此同时，这也意味着如果用户在第三方渠道下载应用，那么开发者就无需向苹果缴纳抽成费用，在这个前提下，会导致更加混乱的应用下载体验。

也难怪有用户担心，一旦iPhone开放侧载，那么在安全性能以及使用体验上会带来极大的影响，当然这也并非苹果和用户想要看到的。但是从欧盟法案的出发点来看，该法案也是想要为用户提供更加多元化的生态体验，让主动权掌握在用户手中。而苹果如何去平衡安全与用户自由，也是这次受到关注的重点。

目前还不知道苹果是只针对欧洲地区开发侧载功能，还是在全球范围内都开放侧载。但是就用户而言，虽然不少用户“苦封闭已久”，可iOS的封闭性却实打实地带来更加统一且安全的用户体验。而奉行开放原则之后，用户手握主动权，对于倾向iPhone省心的用户来说，将会是一次巨大的灾难。