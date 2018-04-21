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全新黑金外观工艺 vivo X21屏幕指纹版带来侧边提琴线设计

天极网手机频道 2018. 04. 21 作者：卒迹 责编：刘资城
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　　【天极网手机频道】对于vivo X21屏幕指纹版全面屏手机，相信已有部分V粉拿到当中的冰钻黑版本，至于宝石红版本估计只有少部分才拥有，可以说是一机难求。而被其吸引的关键原因，估计多数还是屏幕指纹技术・・・确实如此，就当下国内手机市场来说，vivo是第一家推出该项技术、且还是率先进行规模量产的手机厂商，所以不得不佩服强大的研发实力。

　　除了冰钻黑和宝石红两种配色以外，vivo X21屏幕指纹版还推出全新配色――黑金。以全新黑金外观工艺亮相，vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机再次炫酷而来。其即将在4月25日开启预售，在4月28日全面开售。想要拥有屏下解锁技术的全面屏手机的你，可别错过这两个时间点哦。

　　那么，究竟vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机有何特别之处呢？其在中框上加入不同平面的四根镀金提琴线，并在顶部和底部通过跑车车灯设计流线型划开，为天线耳机孔、USB孔、喇叭和卡槽留出隐匿的空间;同时在机身右侧的音量将和电源键、双摄的边框以及vivo LOGO处用金色进行包装装饰，来凸显出黑金指纹版的轻奢风格。

　　据了解，vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机的侧边提琴线设计灵感来自于傍晚的赫尔辛基。在瑞典的夜游渡轮，渡轮的甲板昼夜就是交响乐和香槟的欢乐，当线照射到小提琴的四钱琴弦上时，闪现出四条耀眼的金芒。而vivo设计师捕捉到这一幕，灵光一现，将此四道闪现的光束融入了X21黑金屏幕指纹版的设计理念当中，才有了现在看到的黑金外观机身侧边提琴线设计。

　　面对这样的工艺，尽管不能完全称其巧夺天工，可却充满设计感和创新感，同时又伴有低调时尚气息，算是成功之作。

作者：卒迹责任编辑：刘资城）
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