华为Mate40 RS保时捷设计发布：18天精雕细琢、后置八边形星钻徕卡电影五摄

作者：白璐

【天极网手机频道】10月30日消息，在华为Mate40系列发布会上，华为除了发布了华为Mate40、华为Mate40 Pro以及华为Mate40 Pro+版本，还发布了华为Mate40 RS保时捷设计版。

根据余承东介绍，华为Mate40 RS保时捷设计融合了保时捷、徕卡、华为三大品牌的基因，传承超跑设计语言，融合标志性的动感飞线设计、雕塑感曲面机身，并以定制金刚石刀头、创新工艺、14道工序打造纳米微晶陶瓷，18天精雕细琢而成，提供陶瓷白、陶瓷黑两种配色。

华为Mate40 RS保时捷设计版本也是采用88度OLED曲面屏，6.76英寸，2772×1334分辨率，DCI-P3广色域，支持屏幕指纹，同时具备左右两侧虚拟音量条、实体物理音量键。

与前面三款最大的却别就是后置相机方面，华为Mate40 RS保时捷设计版背部采用的是八边形星钻设计的超感知徕卡电影五摄，分别是：5000万像素超感知主摄+800万像素都反射潜望式长焦镜头+1200万像素长焦镜头+2000万像素电影镜头+3D深感摄像头。支持OIS光学防抖、支持10x光学变焦、20x混合变焦、100x双目变焦，支持超广角、抗畸变，同时还支持XD Fusion硬件实时HDR视频、AIS超级运动防抖。

其它配置方面，华为Mate40 RS保时捷设计版搭载麒麟9000 5G SoC处理器，支持12GB内存、256/512GB可扩展闪存，4400mAh三极耳电池，支持66W有线超级快充、50W超级无线快充、5W反向充电。

另外，值得一提的是，华为Mate40 RS保时捷设计还有一个特别的典藏版，除了配备512GB大容量存储，还在后摄模块增加了一个红外传感器，可以测量人体、物体温度，范围从-20℃到100℃，并赠送66W的超级快充车载充电器。

据悉，在今天华为发布会入场安检环节，门口的14号门闸机右转入场通道特别使用华为Mate40 RS保时捷设计典藏版为入场嘉宾检测体温，可以说是非常方便了。