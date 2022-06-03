618游戏手机推荐！拥有它，从此游戏赢得又快又稳

作者：云隐

【天极网手机频道】今年的618购物节已经来临，各大平台的商家各出奇招，提供了多种优惠折扣，属实让人眼花缭乱。对此，手机厂商也不例外，很多手机都参与了电商平台优惠，相信不少小伙伴都开始心动了。今天小编想推荐的是三款游戏手机，喜欢玩游戏的小伙伴看着这篇就没错了。

红魔7

红魔7外观上延续了游戏手机独有的特性，融入标志性硬核机甲元素，提供了暗夜骑士、赛博霓虹、氘锋透明三款潮酷配色。例如其中的“赛博霓虹”配色，蓝紫两色的主调，配合蓝绿两色的副调，呈现出一种四色渐变的魔幻色彩，科技感满满。

正面则是一块6.8英寸的AMOLED超清电竞全面屏，拥有着行业最高的165Hz刷新率。同时，为了进一步提升屏幕的数字，内置高达720Hz的触控采样率，每次点击的响应时间低至7.4ms，玩游戏时的灵敏度相当高。这块屏幕还引入了新一代的屏下指纹解锁，支持心率监测，能够拓展这款手机的使用场景，带来更加丰富的功能体验。

配置上，全新一代骁龙8移动平台+满血版LPDDR5+UFS3.1，组成最强性能三件套。根据相关测试数据，红魔7安兔兔跑分1101769分，鲁大师跑分1224263分，足以满足任何高负载的手游。散热方面，红魔7采用了全新ICE魔冷散热系统，主要包括高达每分钟20000转的高速离心风扇、4124mm2超大VC散热板航天级散热材料+超柔高导热稀土等组成的共计九重散热技术。

此外，在操控上红魔7还带来了全新魔感操控，采用了高达500Hz触控采样率的双独立IC触控肩键，配合出众的X轴线性马达实现了触控+震感的立体操控，游戏手感大幅度提升。更有全新游戏插件、超能组件、游戏速记等丰富的游戏功能，让整体游戏体验更进一步。

充电与续航方面，红魔7配备了120W魔闪快充以及4500mAh大容量电池。根据官方数据，仅需17分钟即可充满100%。值得一提的是，红魔7还拥有165W氮化镓充电器，让玩家享受风驰电掣的充电速度的同时，还能兼顾效率更高、重量更轻、体积更小等优势。

价格方面，618期间直降300元+200元会员专享优惠券，更有12期免息。红魔7 8+128GB售价3399元，12+128GB售价3799元，12+256GB售价4199元，16+512GB售价4899元。

iQOO Neo6

iQOO Neo6提供了蓝调、朋克、黑爵三款配色，小编推荐经典的黑爵配色。后盖采用的是萤石AG玻璃工艺，相比起普通的AG玻璃，这种材质表面镶嵌了众多晶体，在光的漫反射下呈现出星光点点的视觉感，而边缘则散发着蓝绿色微光，看起来非常得典雅高端。

后置影像模组采用递进式的云阶设计，金属部分与后盖色彩相契合，视觉过渡自然舒适，远远看去，整个影像模组就好像一张35mm胶片拍立得相纸，复古感十足。正面是一块E4发光材料的6.62英寸AMOLED屏幕，全场景支持“60Hz/120Hz/智能切换”三档调节。

性能方面，iQOO Neo6配备的是全新一代骁龙8移动平台，在安兔兔跑分上跑出了超百万的分数，同档位的手机中属实少见。配合增强版LPDDR5与超频版UFS 3.1，以iQOO专业的调校水平，带来了优异且稳定的游戏体验。

散热方面，iQOO Neo6主板上盖采用高导热稀土合金，配合六层立体石墨与大面积液冷VC均热版，高达46662平方毫米的散热面积，其散热能力也是相当不错。同时，内置的独立显示芯片 Pro，对于稳定帧率、降低功耗、改善发热等方面，具有改善的作用，与双路线性马达以及封闭式立体双扬一同带来沉浸式的游戏体验。

充电与续航方面，iQOO Neo6配备了4700mAh大电池以及80W闪充。根据相关数据显示，30分钟左右即可充满手机，充电10分钟，足以支撑手机玩游戏2个小时，游戏体验再上一个等级。

售价方面，iQOO Neo6 8+128GB售价2799元，8+256GB售价2999元，12+256GB售价3299元。618期间，每日还可抢千元购机神券，更有多重优惠供消费者选择。

OPPO K10

OPPO K10拥有冰魄蓝、暗夜黑两种配色，背面采用一体式机身背板，亚光磨砂的高级质感与超醒目的“K-10”镭射符号，硬核属性彰显无遗。 屏幕方面，OPPO K10搭载一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面显示效果更为流畅丰富。其中，120Hz刷新率支持6档变速调节，在保证用户优异视效体验的同时，还能兼顾功耗，延长续航。

配置方面，OPPO K10配备的是天玑8000-MAX，与UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”。同时，配合金刚石VC液冷散热系统、HyperBoost 极限稳帧、X轴线性振动马达以及立体双扬声器等配置或技术，OPPO K10带来了极致顺畅的游戏体验。

充电与续航方面，OPPO K10内置5000mAh大电池，搭配67W超级闪充。即使是在重度使用的情况下也无需慌张，超强的续航能力以及快速回血的闪充可以让你时刻保持镇静。

售价方面，OPPO K10 8+128GB版本售价1799元，8+256GB版本售价1999元，12+256GB版本售价2499元。

以上三款游戏手机，在各个价位下均是绕不开的选择，无论是外观，还是配置，也都有着相当不错的表现。目前这三款手机在官网及各大电商平台售卖中，618期间更有多重优惠与好礼相赠。如果对于游戏手机有需求的小伙伴，可以前去多了解一下。