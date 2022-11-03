继续受制于人？高通确认拿下iPhone 15芯片大单，苹果自研基带几经坎坷

【天极网手机频道】曾几度传出将在iPhone 15上搭载自研基带的苹果，似乎也是迫于无奈，最终只能选择继续和高通合作。高通也确认，已经拿下明年iPhone 15系列芯片的大单，苹果难道还将继续受制于人吗？

其实早在此前，高通就已经做足最坏的打算，默认明年将失去苹果基带芯片的大单，因为苹果一直对外释放信号，将会采用自研基带芯片。但没想到的是，后来又有多方爆料，称苹果自研的调制解调器存在问题，无法按时上市。

高通和苹果早就在专利授权问题上对簿过公堂，关系最僵的时候甚至一度在华禁售iPhone，同时高通拒绝向苹果iPhone XR和iPhone XS出售基带芯片。从那时起，苹果或许就已经想要摆脱高通的控制，转而自研基带芯片。

为了平滑过渡研发基带芯片期间的真空期，苹果选择与英特尔合作，但无奈基带芯片的技术难度即使强如英特尔也在这上面栽了跟头，搭载英特尔基带的iPhone上市后受到无数用户的诟病。iPhone天然信号差再加上英特尔基带糟糕的表现，导致iPhone在信号方面成为一场灾难。

即使曾经撕破脸皮，利益使然，苹果还是选择和高通坐下和谈。英特尔解散旗下的基带部门，被苹果悉数全收，打算继续自研基带的道路。苹果就这样无奈继续受制于高通，以此来保障基带真空期内iPhone用户的使用体验。

不过越来越多的消息表明，苹果在自研基带上遭遇了不小的麻烦，不仅仅是在技术层面，也在专利层面。众所周知，高通作为手握无数通信领域专利的科技公司，让不少手机厂商吃尽了专利的苦，苹果也不例外。苹果在iPhone 15系列手机上无法使用自研5G芯片最主要的原因不是因为技术问题，而是苹果预料到这将会侵犯高通的两项专利。

可即便如此，华尔街方面依旧看好苹果可以克服专利问题，并在iPhone上实装自研基带。他们认为，虽然基带芯片十分复杂，就连英特尔这样久经沙场的芯片大拿都以失败告知，但苹果自带浓厚的科技属性，有着极强的创新能力。

在此之前，苹果就已经成功研发出A系列芯片以及M系列芯片，摆脱芯片层面的受制于人。苹果有着雄厚的财力，年度研发预算超过240亿美元，这足足是高通的三倍之多。虽然苹果所涉及的领域非常宽泛，但并不见得苹果不能研发出自己的基带。

对于苹果而言，目前在自研基带方面确实遇到不小的挑战，也让高通得以继续手持大单高枕无忧。虽然苹果自研基带的难产让外界普遍质疑苹果的研发能力，但就长远来看，苹果依旧拥有强劲的研发能力来建立自己的硬件护城河，届时完全自研的硬件将为苹果生态提供更加优秀的用户体验。