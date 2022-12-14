马里亚纳Y芯片正式亮相：蓝牙音质与计算音频的重大突破

【天极网手机频道】根据Luminate 2022年上半年报告显示，全球流媒体音乐同比增长了24.7%，而视频流媒体播放增长28.1%。同时，QuestMobile 2022上半年报告也显示，中国移动音乐用户规模已达到庞大的7.06亿。基于如此庞大的用户群体，由移动音频需求演变而成的产品同质化、用户需求高端化、体验精细化等问题，也成为了所有厂商绕不开的难题。

计算音频迈入全新阶段：个性化体验

随着苹果公司在2019年推出H1芯片与AirPods Pro开始，“计算音频”的概念由此兴起，带动了行业的迈入计算音频的时代。目前来看，计算音频主要涉及主动降噪和空间音频两大声音体验。主动降噪可以让用户根据自己所处的环境，选择自己的声音体验是隔离外界还是开放通透;而空间音频则是可以让用户在转动头部的时候，声音获得跟随的效果，实现与内容的独特交互体验。

然而，当消费市场与技术逐渐成熟后，各家厂商的产品陷入了同质化的困境，催生出了更多独特的需求，而这也宣告着计算音频迈入了全新的阶段――个性化体验。人们对于计算音频的体验，不再是被动地接受，而是希望通过产品本身获得自己理想的声音体验。例如空间音频，用户并不再拘泥于厂商的预设模型，而是以个人的头型和耳廓形状为量尺，定制专属的HRTF模型，获得最符合个人的听感。

由此来看，“个性化体验”成为了计算音频全新阶段的最大特征，用户对于个性化声音体验的呼声也水涨船高。为此，OPPO提出的解决方案是：第二款自研芯片――马里亚纳 MariSilicon Y(以下简称“马里亚纳 Y芯片”）。

马里亚纳 Y芯片：三大关键技术突破

马里亚纳 Y芯片是OPPO自研的一颗旗舰蓝牙音频SoC，主要涉及三大关键技术的突破：12Mbps全球最快蓝牙速率，突破传统蓝牙连接质量;590 GOPS最强算力NPU，用AI突破传统音频的计算范式;领先2代的N6RF制程工艺，突破蓝牙音频设备的能效标准。

首先，由于最新的蓝牙5.3标准支持的最大传输速率为3Mbps，并且在复杂环境的影响下，无法承载无损音频传输的数据量。马里亚纳 Y芯片首创的超高速蓝牙解决方案，达到了行业最快的12Mbps蓝牙速率，比传统的蓝牙快了4倍。

同时，其还定制研发了性能领先的URLC无损编解码，能够覆盖目前最高规格的192KHz/24bit无损音频的超大数据量。可以说，马里亚纳 Y芯片实现了无损音频传输的“自由”，让完美的音质不再被有线束缚。

其次，作为首个集成NPU单元的蓝牙音频SoC，马里亚纳 Y芯片高性能NPU单元的算力达到了超前的590 GOPS，具备能效高、独立算力以及兼容性高等三大优势。基于该优势，马里亚纳 Y芯片首次在音频端侧实现了声音分离技术，在一段完整的音频数据中，最多能够分离出人声、鼓声、贝斯、其他四条音轨，从而带来自定义全景声、万能全景声两种个性化的声音体验。

最后，马里亚纳 Y芯片首次应用全球最先进的N6RF射频芯片工艺，与苹果H2芯片、苹果S8芯片中的GPS模块比肩，成为迄今为止制造工艺最先进的蓝牙SoC芯片之一。这也是OPPO首次挑战射频芯片设计，意味着其自研芯片在无线连接领域迈出了坚实的第一步。

写在最后

马里亚纳 Y芯片的诞生，不仅宣告着OPPO具备了蓝牙SoC平台设计能力，同时也意味着其掌握了将先进制程工艺应用于芯片中最为复杂的射频系统的能力，能够为移动音频设备提供完整的芯片解决方案。更为重要的是，马里亚纳 Y芯片拓宽了垂直整合的领域，在此前马里亚纳 X芯片影像整合的基础上，增加了蓝牙连接的整合，为OPPO万物互融奠定必备的底层连接能力。