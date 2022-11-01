联发科官宣11月8日发布天玑9200，搭载有史以来最强GPU，有望冲击高端

【天极网手机频道】今日，联发科正式宣布将于11月8正式举行天玑旗舰芯片新品发布会，届时将会发布这颗搭载有史以来最强GPU的天玑9200芯片。

先前就有传言表示，这一代的天玑9200将迎来史诗级的升级。但回看历年联发科的芯片其实都有着令人惊艳的参数，可实际表现上依然不如骁龙系列处理器，因此也有不少网友调侃联发科的芯片就是“一核有难九核围观”。

不过去年的天玑9000芯片着实为联发科找回了场子，高通这两年连续推出了两款火龙产品骁龙888以及骁龙8，让不少安卓用户叫苦不迭。天玑9000在台积电4nm的加持下，带来了让人惊喜的功耗表现和温度控制，也让联发科力压骁龙一头。

虽然联发科一直希望冲击高端芯片市场，但是当年联发科低端芯片的印象还是劝退了不少用户以及厂商。不过这期间也并非没有厂商用联发科的芯片来做高端旗舰，魅族就曾经打磨了几代的联发科，并且将当时联发科的最强芯片搭载在年度旗舰上。

但联发科却不知为何，转头将芯片卖给其他厂商去做低端系列，这也导致魅族的高端旗舰在性能方面被不少用户诟病，最终联发科自食苦果，时至今日始终摘不掉低端的帽子。可以说天玑9000的出现很大程度上让用户和厂商都对联发科有所改观，不过搭载天玑9000的机型却不算多，这也从侧面表现出厂商对于联发科尚未完全信任。

这一次天玑9200从参数来看可以说豪华至极，就在网友质疑实际表现时，立刻就有博主放出了CPU和GPU的跑分数据，也让忐忑的用户吃下了一颗定心丸。CPU方面，有人在安兔兔上跑出了126+万的高分，直接领跑整个排行榜。

而GPU方面，搭载Immortalis-G715 GPU的天玑9200在GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试中成绩达328 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩达228 Fps。相比之下，根据高通官方公布的数据，骁龙8+ Gen 1的GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试成绩为281 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩为188 Fps，联发科天玑9200有大幅领先。

这样的成绩即使是面对苹果的A16芯片也不遑多让，可以说天玑9200打了一次漂亮的翻身仗。不过这一切都还只是建立在第三方的爆料中，且并不可知这颗芯片在测试中的实际功耗情况，现在高兴还为时尚早。

而高通很早之前就公布将在11月下旬举办活动发布骁龙8 Gen 2，在经过两代火龙的洗礼后，高通总算想明白头也不回地转投台积电阵营。这次更换工艺制程让骁龙8+获得优于骁龙8的功耗和性能表现，也证明三星的工艺确实存在不小的缺陷。

面对来势汹汹的天玑9200，骁龙8 Gen 2反而没有透露更多有关性能方面的信息，但是两者同样使用台积电最新的4nm工艺制程，应该在整体性能上不会有太大差别。在GPU方面不知道能否达到天玑9200的性能表现，如果这一代依然落后天玑9200，那么联发科极有可能在高端芯片市场站稳脚跟。

相比于纸面上的数据，用户更关心实际表现。目前已经有vivo X系列两款，OPPO Find X系列一款机型在开发之中，有网友爆料搭载天机9200的机型将在这个月底正式和消费者见面。到时候新机表现，究竟是成就联发科的高端梦想，还是吹过头一蹶不振，一见分晓。