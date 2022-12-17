时尚配色出街百搭，OPPO Find N2 Flip折叠屏手机带来更多选择

凭借竖向折叠设计与轻薄机身，OPPO Find N2 Flip一发布即出圈，在社交媒体上吸引不少网友的关注。它通过简洁、精炼的线条设计，塑造出小巧精致的外观质感，机身重量也仅191克。它还通过在电池盖弧度的过渡上使用3D玻璃，搭配更窄、更利落的中框，展开后的机身最薄处仅有7.45mm 。实际上，Find N2 Flip新机不仅仅在折叠设计上推陈出新，其配色也带来更多潮流创新。

OPPO Find N2 Flip这一次提供雅黑、幕紫、流金等配色，其中流金配色将多个不同的纹理叠合在一起，让Find N2 Flip随光而动。通过五轴机立体加工，形成独特的立体光影感，宝石般的切面光泽和流沙的流动质感，呈现晶莹剔透的视觉效果。

而慕紫配色采用高亮玻璃与AG雾化膜片的结合，呈现一种既通透又有光影的纹理效果，微微透出光晕的淡紫色，仿佛置身于如梦似幻的薰衣草花海。雅黑配色则是融合激光雕刻工艺与OPPO Glow闪光砂工艺，重织玻璃表面，使之呈现出若隐若现的细腻流光纹理，触摸如针织缎面般顺滑。

值得注意的是，为打造无死角的精致感，Find N2 Flip采用全新一代超轻固精工拟椎式铰链，并在转轴处进行了极致的打磨，最终在金属上呈现出如水波般光影流动的效果。可以说无论是哪一款配色都时尚，出街都百搭。目前，这款时尚百搭的OPPO Find N 2 Flip已经正式开启预售，除了出色的ID设计，它还拥有5000万像素旗舰主摄，马里亚纳X自研影像芯片，哈苏专业模式等诸多亮点，感兴趣的朋友不妨多关注。