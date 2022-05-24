5月最值得关注的新机，OPPO Reno8系列领衔

作者：云隐

【天极网手机频道】5月的手机市场依旧火热，手机厂商争相发布新品，为市场注入了不少活力。在如此众多的手机中，想要挑选到一部不错的手机，对于普通大众来说着实有些困难。不过没关系，今天小编就为你们精心挑选了三款手机：OPPO Reno8 Pro+、vivo S15 Pro以及iQOO Neo6 SE，均是性价比超高的新品，我们一起来看看。

OPPO Reno8 Pro+

作为近日刚刚发布的OPPO Reno8 Pro+，“双芯人像旗舰”的印象想必已经刻入大众的心中。在外观上，OPPO Reno8 Pro+拥有逍遥青、漫游灰、暗涌黑三款简约配色，这是OPPO从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造的潮流配色，符合当代年轻人的主流审美。后盖采用流云双镜设计，恰到好处的极简设计，让整体视觉体验更和谐、更舒适。正面是一块6.7英寸的直屏，支持120Hz刷新率、屏下指纹解锁等功能，无论是日常刷屏，还是游戏，均能带来不错的视效体验。

配置方面，OPPO Reno8 Pro+搭载的是天玑8100-MAX移动平台，采用领先的5nm制程工艺，相比上一代性能提升12%，能效提升25%。与LPDDR5与UFS3.1高速闪存，共同组成性能三件套”，在安兔兔跑分上跑出了近82万分的高分，性能相当不错。同时，为了进一步提升整体游戏体验，OPPO Reno8 Pro+采用行业独家的超晶石墨散热系统、X轴线性马达以及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，调动了玩家的多重感官，带来一场精彩的游戏盛宴。

影像方面，OPPO Reno8 Pro+采用“5000万像素广角主摄像头+800万像素超广角摄像头+200 万像素微距镜头”后置三摄影像模组，并且本次加入了马里亚纳MariSilicon X芯片，整体影像能力大幅度提升。在算法这块相当强大，尤其是夜景拍摄过程中，对于色彩的还原以及人物的修饰，都相当到位，“双芯人像旗舰”名副其实。

充电与续航方面，OPPO Reno8 Pro+配备了4500mAh的大电池以及80w的超级闪充。根据OPPO的官方测试数据，仅10分钟就能为手机充电45%的电量，整体的充电与续航能力得到一定的提升，用户“电量焦虑”再次得到缓解。

售价方面，OPPO Reno8 Pro+ 8+256GB售价3699元，12+256GB售价3999元。综合以上配置来看，OPPO Reno8 Pro+是一款懂时尚、会拍照、能游戏的轻旗舰，其性价比可谓是相当高了。

vivo S15 Pro

外观上，提供耀黑和盛夏两款，黑色属于经典永不过时款，盛夏配色则是属于“夏日特调，氛围限定”款，全新升级的萤石AG工艺和水波纹设计，使玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空。屏幕方面，vivo S15 Pro采用6.56英寸的三星 E5 120Hz 超感曲面屏，188g的机身重量以及8.55mm的厚度，让其整体保持在一个相当舒适的观感与手感水准。

配置上，vivo S15 Pro搭载天玑8100以及独显游戏芯Pro，双芯的加持，整体性能表现相当不错，在安兔兔跑分上能跑出82万分的分数，综合性能表现也是相当不错。散热上，采用电竞级仿生散热系统，超大VC均热板、超大石墨烯散热片，同时在芯片、主板、扬声器和前置摄像头等热源区域层层“设防”，温控能力比较出色，能够带来更加优异的游戏体验。

影像方面，后置采用5000万像素索尼定制IMX766V主摄+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头影像系统，前置则采用一颗3200万像素的AF自动对焦镜头。无论是日常拍摄，还是自拍合照，这一整套硬件设备都能满足用户的需求。

充电与续航方面，vivo S15 Pro配备4500mAh的大电池以及80W的双芯闪充，整体续航能力相比上一代有所提升。售价上，8+256GB售价3399元，12+256GB售价3699元。

iQOO Neo6 SE

外观设计上，iQOO Neo6 SE提供了星际、霓虹、炽橙三款配色，后置影像模组采用云阶设计，其上的字符则是像素风格设计，远远看去，整个模组类似一张35mm胶片与拍立得相纸，将复古元素与未来感巧妙地融合在一起，视觉冲击感十足。正面则采用一块6.62英寸的AMOLED屏，同样为E4的发光材料，支持最高120Hz的刷新率以及2400×1080的分辨率。

性能配置上，iQOO Neo6 SE搭载的是骁龙870，采用7nm制程工艺，1+3+4八核心设计，相较于骁龙865，CPU与GPU性能均提升10%左右。在安兔兔跑分上跑出了超过74万分的数据，完全能够满足用户对于时下各种大型手游的性能需求。同时，为了进一步提升游戏体验，iQOO Neo6 SE采用叠瀑液冷散热系统，散热总面积高达36907mm2，相较iQOO Neo5 SE，散热总面积提升约48.2%。

影像方面，iQOO Neo6 SE配备的是一套后置三摄影像模组“6400万像素的主摄镜头+800万像素的超广角镜头+200万像素的微距镜头”。从这套硬件来看，高像素主摄的加持下，手机拍摄的画面清晰度势必会比较高，能够呈现出的细节预计也不会少。

充电与续航方面，iQOO Neo6 SE配备的是80W的双电芯闪充，这显然是比较具备诚意的充电策略，配合4700mAh的大电池，手机的整体续航能力完全是同档位手机中的佼佼者。售价方面，iQOO Neo6 SE 8+128GB售价1999元，8+256GB售价2299元，12+256GB售价2499元。

以上三款手机均是5月发布的新品，各方面表现均是不错，足以满足用户的多重需求。目前，这三款手机均已经上架，处于预售或售卖状态，其中的OPPO Reno8 Pro+还提供预定立减50元+24期免息，感兴趣的小伙伴可以前往官网多了解一下。