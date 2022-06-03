计算摄影时代，手机影像还能怎么升级？

作者：林夏

【天极网手机频道】2000年9月，夏普正式发布了型号为J-SH04的手机，内置11万像素摄像头，可拍摄355*288像素分辨率照片，其也成为了世界第一部带拍照功能的手机，为当时的手机行业发展提供了新的思路。经过20多年的演变，手机的影像能力早已成为不可或缺的一项功能，更有主打拍照的影像手机盛行，成为用户手中的创作或记录工具，定格下很多精彩的瞬间。

纵观过去的20多年，手机影像的提升，从一开始的“唯像素论”，到如今的“自研芯片”。我们不难看出，手机影像领域的发展变化显然是产生了质的变化。在手机刚具备拍摄能力时，手机厂商在每一代手机的更新上，均会不断地提高手机的像素，以此提升自家产品的市场竞争力。然而，对于手机来说，像素高达一定程度后，对于手机影像能力的改善并不那么明显了，于是“多镜头手机”出现了。

这个时期的手机镜头成为了手机独有的标志，即使是在今天，通过摄像头模组的数量或排列，依旧能够辨别出手机的品牌或型号。而镜头的数量，确实能够带来更加丰富的玩法，手机可以通过调用不同的镜头，例如广角、微距、长焦，以此来适应不同的场景拍摄。在如今的市场上，后置单镜头的手机已经很少见了，反而后置双摄、三摄、四摄等屡见不鲜。

有了“镜头数量”之争，自然也少不了“镜头质量”的竞争。论起专业制作镜头，相机厂商才是行业的权威，于是出现了与哈苏、蔡司、莱卡联名的大底镜头，从光学的角度解决控制进光量、消除“鬼影”等问题。而伴随着镜头之争而生的，则是所谓的“计算摄影”。

计算摄影的出现，可以说是手机影像发展的转折点，手机影像发展由堆叠硬件开始进入软硬兼施的时代。在硬件的基础上，从单摄多帧融合，到单一焦段多摄融合，再到全镜头参与全焦段融合，通过手机核心处理器的AI能力，拍摄计算出最接近当前场景下的画面。然而，手机的核心处理器带来的影像计算能力，终究是有限的，于是厂商开始了自研影像芯片的征途。

国内最具代表的是vivo的“V1+”以及OPPO的“MariSilicon X”，采用双芯之后的手机，计算能力确实获得了可见的提升，有着其他手机无法比拟的优势。自手机影像迈入计算摄影时代，以及自研影像ISP的出现，无疑为手机厂商又提供了一个新的发展方向，并且极有可能会促使整个行业朝着“自研影像芯片”的方向演变。

另一方面，计算摄影的时代，手机的影像不再只停留在静态影像上，而是慢慢在动态影像方面发力。短视频盛行之下，手机成为了重要的制作工具，对于视频拍摄能力的要求显然也在提高。例如去年发布的iPhone 13系列，增加了“电影效果”视频拍摄模式，强大的算法将电影镜头语言融入到手机中，属实为用户提供了更为便捷的创作途径。

手机影像，虽说在不断地“内卷”之中，但却也“卷”出了新的东西。自手机迈入计算摄影的那一步起，手机影像的发展早已不再是纯粹的硬件加持，更重要地是来源于算法强大且精准的计算能力。硬件决定影像的上限，软件却决定着成像的下限，只有两者共同作用下，才能实现更好的影像效果。软硬兼施下，未来的手机影像，自然也会越来越贴近用户的日常，让普通大众也能迈入摄影的门槛，我想这才是手机影像的初衷，真正地大众化。