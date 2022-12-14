打造“预防型”健康管理：OPPO首款家庭智能健康监测仪OHealth H1发布

【天极网手机频道】电子产品发展以及近些年大环境的影响下促进了大众对健康的重视程度。放眼国内电子产品市场，有关于健康的电子设备大体分为两类，一类是智能手表、手环等穿戴设备。它们的优点是随身携带，可连续监测、使用方便，但受限于手腕佩戴的产品定位和内部空间尺寸，很难容纳更强大的传感器，实现医疗级的精准度;另一类则是各种家用医疗设备，例如血压计、体温计、血氧仪、心电仪等等。它们可以实现更高精度的体征测量，但设备功能比较单一、操作复杂，更难以做到多体征监测数据的打通和管理，实现智能、多元的医疗服务。

在没有更好的选择下，大众并不觉得这两类电子产品对自己有多难适配。不过，在INNODAY2022中，OPPO推出了首款面向家庭用户智能健康产品――OHealth H1 家庭智能健康监测仪(以下简称“OHealth H1”)，OHealth H1结合了穿戴设备和家用医疗设备的优势，是一款简约却又功能强大，达到医疗级精度要求的产品。

外观上看，OHealth H1采用简约的弧线设计勾勒出小巧圆润的形态，与大众认知中的庞大而复杂的健康管理设备相反，OHealth H1平时可以静置于同样精致简约的磁吸充电底座上，集齐6大功能，包括体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊测量和睡眠监测，操作方式尽可能和用户习惯一致，极大地提高了产品的易操作性。

值得一提的是心肺音听诊测量功能，平时我们可以在智能手表上实现体温、心电、心率、血氧、和睡眠监测功能，不过心肺音听诊测量还是首次出现。

心肺音听诊可以帮助判断肺部病变，听出由比如阻塞性肺气肿、气胸、胸腔积液等引起的呼吸音减弱或消失，或者比如支气管炎、哮喘等引起的呼气时呼吸音延长。如果胸膜有炎症、渗出，还可以通过听诊器听到有胸膜摩擦音。OHealth H1 采用基于压电陶瓷传感器作为拾音部件的自研电子听诊器， 也是OPPO在国内使用这一结构的电子听诊器的首家厂商。值得一提的是，听诊器还可以帮助提示心脏疾病，听诊主要包括心率、心律、心音、杂音等方面。

除了这6大功能之外，OHealth H1未来可能还将扩展睡眠连续心率、睡眠呼吸率和鼾整筛查等功能。

在用户端上，多个家庭成员的体征监测数据都可以在 APP 的同一个账户内实现长期跟踪管理 ，同时用户还可以接入 OPPO 战略合作伙伴欧姆龙的特定型号血压计，实现血压测量数据的长期管理。APP 未来还能为用户提供健康评估和筛查(AI+人工)、AI辅助诊疗、院外家庭健康管理服务、远程医疗服务以及紧急医疗救助五大核心服务。

在医疗服务端，在用户授权的情况下，医护人员可通过专门开发的医生端APP 远程解读用户健康数据，例如用户可以将OHealth H1采集到的高精度呼吸声数据上传到云端，医生就能进行远程听诊并做诊疗判断，不仅免去了用户就诊困难的不便，而且也可以为用户提供更加专业的医疗建议和服务。

预计在2023年末，OHealth H1第一代产品将正式量产上市，相信不久之后这款“预防型”家庭智能健康监测仪会为用户带来更健康的生活方式。