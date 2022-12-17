OPPO百亿资金投入 新一加为做好产品硬件综合净利润率可以为0

【天极网手机频道】12月17日，一加举办9周年“向新而生”周年庆活动，OPPO首席产品官、一加创始人刘作虎在活动上宣布OPPO正式开启双品牌时代，OPPO线上就是一加。同时，OPPO为一加开启「护航计划」，未来三年将单独为一加投入 100 亿，并在技术、渠道、服务等方面提供全方位支持。一加中国区总裁李杰表示，一加将聚焦性能赛道，为用户带来兼具极致性能和质感设计的产品。同时，为了做好产品，一加将不惜成本，未来三年一加硬件综合净利润率可以为0。

OPPO正式开启双品牌时代，OPPO线上就是一加

刘作虎提出，当下消费环境，用户购机偏好日益多样化，单一产品或品牌难以满足不同用户的需求偏好。对此，OPPO正式开启双品牌时代，OPPO和一加各自建立品牌特色，针对不同用户推出差异化产品以满足用户的购机需求。

在双品牌策略下，OPPO会继续通过Find和Reno两个英雄系列，在影像和设计两个赛道引领行业。一加则作为 OPPO 旗下主打性能的先锋品牌，聚焦性能赛道，打造兼具极致性能和质感设计的精品。

在双品牌的协同上，OPPO线上就是一加，未来线上将会是一加的主战场。一加起源于线上，并在过去9年中，在海内外线上高端市场取得佳绩。本次双品牌协同策略下，一加将充分发挥线上的效率优势，为用户打造更极致的产品。

OPPO开启“护航计划” 未来三年单独为一加投入100亿

此外，OPPO将正式开启“护航计划”，为一加发展保驾护航。OPPO将在未来三年单独为一加投入 100 亿资金支持;OPPO研究院、研发部门的领先技术，特别是性能赛道的前沿技术，会优先向一加倾斜，让一加的产品快速应用到行业顶尖的技术;在渠道和服务层面，一加已入驻OPPO全国超 5000 家线下门店，OPPO全国 1000 家服务网点向一加用户开放，提供同等优质的售后服务。

坚守做好产品的初心，三年内硬件综合净利润率可以为0

一加中国区总裁李杰在周年庆上表示，一加未来依旧专注做好产品，OPPO投入的 100 亿资金将主要用于产品研发，以打造兼具极致性能和质感设计，拥有旗舰体验的精品。为了做好产品，一加敢在利润率上做出让步，李杰表示：“我们有信心也有决心，就是要不惜成本做好产品，未来三年，一加产品的硬件综合净利润率可以为 0 。”

李杰表示，现在手机 90% 以上的体验都与性能强挂钩，而一加的性能基因始终深植于历代产品中，多代产品均凭借优秀的性能表现，为用户带来极致流畅的用机体验。未来，一加的产品在硬件配置拉满的同时，进行深度软硬件协同调校，打造极致性能体验。而质感设计是一加的品牌标签，对一加来说，设计是绝对不能妥协的部分，产品在性能拉满的同时还要做到颜值手感兼具。

即将发布的未来性能旗舰一加 11 也在本次周年庆上初步亮相。一加 11 历时一年的打磨，集合了内部最强的性能研发资源和最顶尖的工业设计能力，将给用户带来引领未来的性能体验。

9年来，一加始终向用户推出性能强悍、体验流畅、设计优雅的好产品，并取得良好的市场口碑。在OPPO双品牌战略和护航计划的支持下，一加将走向新的发展时代，继续为用户带来极致性能和质感设计，拥有旗舰体验的精品，收获更广泛的市场认可。