华为Mate 50系列影像能力有多绝？样张告诉你，堪为移动影像新杀器

作者：田十二

国庆长假模式即将开启，不管是假期聚会还是外出旅行都少不了拍照纪念，记录假期的精彩瞬间，其实用一部极具影像实力的手机就足够了，华为Mate 50系列就是个不错的选择！

9月30日，中国日报发布各地摄影师使用华为Mate50系列拍摄的祖国各地夜景，并汇总成了一支夜景视频，同时，华为终端官微也发布了全国9座城市的夜景图。从样张来看，影像旗舰华为Mate50系列为我们呈现出了祖国各地绝美的夜景风光，不论是北上广深华灯初上的都市夜景，亦或是新疆喀什将黑未黑时的朦胧天色，在华为Mate50系列的实时记录下，都非常动人心弦。不得不说，华为Mate50系列的影像实力再次拔高了一个台阶，国庆出游带上华为Mate50系列手机，一定会让你在“国庆朋友圈摄影大赛”中脱颖而出。

华为Mate50系列为何拥有如此出色的影像能力？主要是因为它首发了业界最大、多档可调物理光圈，同时，还推出全新潜望式长焦、微距镜头以及超光变XMAGE影像系统，再加上华为在影像领域所积累的雄厚技术，在影像层面的升级可以说是在进一步追求极致。

科技圈有句话是这样说的“底大一级压死人”，这个逻辑的前提是通光量不变，但手机镜头因为体积有限，镜头光圈通常只固定最大的一档，光圈大、通光足固然是好，但也会出现一些难以解决的问题。但华为Mate50系列这次突破了手机镜头的极限，不仅用上了当前最大光圈，还在狭小的空间内加入了多档可调的物理光圈，支持F1.4-F4.0十档调节范围。

以华为Mate50 Pro为例，后置三摄方案，分别为5000万像素超光变摄像头，采用RYYB感光阵列，配合OIS光学防抖，支持全像素八核对焦，拥有激光对焦传感器以及10 通道多光谱传感器，并支持十档位光圈调节；6400万像素潜望式长焦镜头，RYYB感光阵列，3.5X光学变焦，最高支持100倍数字变焦，并配以OIS光学防抖；1300万像素超广角镜头，兼具2.5cm的微距拍摄。

自动模式下，拥有四档智慧光圈，专业模式下，通过十档可调物理光圈。5000 万像素超光变主摄，配备业界最大的F1.4超大光圈和RYYB传感器，白天场景下，拍摄成像更趋于真实，偏向于人眼看到的画面，花草的成像效果饱和度要高一些，符合人眼的偏好。

超大光圈主摄配合精准的人像分割计算能力在人像拍摄中能带来不俗的虚化效果和表现。当我们打开人像直接就是2X变焦，用来拍摄人物上半身就很适合，而且不管离人物多远都可以拍摄人像模式，人像主角立体突出，背景虚化自然，人物的肤质优化出色，画面更具呼吸感。

超级夜景模式下，华为Mate 50 Pro凭借F/1.4的大光圈与RYYB的感光阵列，以及XMAGE影像系统的引入，在多色彩的夜景环境中，能够轻松实现画面纯净、色彩生动、细节丰富、明暗有致的氛围感大片。而且大光圈拍夜景的优势在于几乎是秒出，省去了夜景模式的等待，大大提升了晚上的拍摄体验。

现今，不少厂商为了给手机“减重”，逐步开始弱化甚至取消了潜望长焦镜头，但长焦镜头能够让照片拥有更多的空间压缩，还能更加明确构图，让照片的层次感更加分明，因此深受广大摄影爱好者喜爱。华为了解注重摄影体验的用户，深知对他们来说潜望长焦的作用无可替代，所以华为Mate50系列搭载了全新的潜望长焦镜头。

华为Mate 50系列所搭载的潜望式长焦摄像头，实现最高达100 / 200倍的变焦范围。华为Mate50系列在升级长焦镜头的同时，对微距镜头也做了升级，支持2.5cm超级微距拍摄，以全新的视角，带大家洞见新世界。一远一近两个维度上的突破，可谓做到了远可拍月亮，近可拍细胞。

2022年7月2日，华为推出了高端影像技术品牌XMAGE，而华为Mate50系列则首发超光变XMAGE影像。全新的XMAGE影像风格，强化明暗感知，让成片更具真实感、沁润感、通透感及呼吸感，配备原色、鲜艳、明快三款不同的 XMAGE 风格，从实际拍摄样张中看到，XMAGE 鲜艳模式的色彩除了有“浓墨重彩”的的特点，还更加注重明暗对比，在处理暗部时能够更加灵活，整体画面也更容易被大众用户接受。

简单来说，今年华为Mate50系列的色彩风格呈现与以往大不一样，成像效果非常惊艳。国庆出游，我们可借助华为Mate50系列独特的XMAGE影像风格，将秋天独有的美景收入囊中。

大光圈配合物理可变光圈，可以提升暗光下的成像质量；全新升级的潜望长焦镜头和微距镜头，让人们看到华为不墨守成规的持续创新；超光变XMAGE影像系统，形成了华为独特的影像风格和体验。不得不说，此次华为Mate50系列的影像实力再次拔高了一个台阶。

其实，除了硬核的影像实力，华为Mate50系列还有不少亮点，而这些亮点在国庆假期都有大作用。比如屏幕采用了坚硬的华为昆仑玻璃材质，外出狂欢也不怕摔坏；能在荒野里发送急救信号的“卫星通讯”，假期外出游玩遇到紧急情况能帮大忙；仅剩1% 电量时还能支撑四次扫码功能的“应急模式”；还有HarmonyOS 也更新到了 3.0 的大版本，业界首发超空间存储压缩技术，最多可以为手机节省20G空间，让你美景照片拍个够！

总而言之，华为Mate50在目前的智能手机市场上，无论是硬件规格还是体统体验都有着顶尖旗舰的水准，尤其是在影像方面实现了重大突破。如果大家近期有换机需求的话这款手机可谓是不二之选！