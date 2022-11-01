iPhone在华周销量暴跌27%，14系列后劲不足，苹果也不行了？

【天极网手机频道】最近双十一活动持续火热进行中，不少用户趁此机会抢购手机，而苹果也是不负众望在各大电商平台以最快速度达到了1亿销售额。但近日，国外却发布了有关iPhone销量的报告，报告中指出iPhone在华上一周的销量暴跌了27%。

与此同时，报告还强调，这已经是iPhone在中国销量急剧下降的第三周。分析师李裕生表示，虽然iPhone 14系列提前一周发布也对销量同比下跌有所影响，但销量负面趋势仍无法忽视，而且比其他安卓厂商机型销量下跌得更为糟糕。

与之形成鲜明对比的是，在双十一活动开启后，降价的iPhone、AirPods Pro 2、iPad Air 5等多款产品现货均出现“抢空”现象。电商客服表示，部分型号已补货。不过这并不能阻挡苹果在国内销量下滑的事实，并且还将持续。

分析师提到，截止至9月份的3个月内，iPhone在国内销量增长了5.7%，而安卓竞品的销量下降了15.2%，苹果展现出了强劲的市场号召力。但在iPhone 14系列发售一个月后，苹果在中国的市场份额甚至下降了4%-5%，这也侧面表现出了iPhone 14系列并不尽如人意。

而在iPhone 14基础版首发即破发的背景下，第三方厂商也体会到了14系列的后继无力，纷纷开始降价销售，iPhone 14基础版也称为了近年来苹果降价最快的iPhone手机。纵使这之中有着智能手机大环境的影响的，导致整个手机市场的疲软，但也从另一方面表明苹果的影响力正在逐步被削弱。

其中的原因是多方面的，但不可否认的是今年苹果带来的iPhone 14在吸引力方面远不如前几代iPhone，导致用户没有换机的欲望。而且手机市场的持续疲软，这两年智能机的高度同质化导致年轻人的换机周期拉长。

此外经济的下滑同样让用户没有足够的预算去更换手机，毕竟苹果主打的iPhone系列售价并不是所有用户都能够轻易接受。最重要的是，这两年国产手机不论是质量还是体验方面都有了质的变化。相比早年国产机的卡顿、难用等问题，如今的国产智能机可以说焕然一新。

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同时在其他硬件层面的探索也让国产机的竞争力大大提高，不少曾经认准苹果的用户在感受过国产智能机的进步后，也纷纷入手国产手机。此前华为Mate 50系列新机发布，价格比肩苹果的情况下依然火爆，导致电商平台一直处于断货状态。

如今用户的愈发理性早就不再是当初疯狂地追求一年一新机的时代，加之现在的手机在性能以及体验足够优秀的前提下，手机的寿命被拉长，所以每年换机的用户比例就会降低。尤其是今年iPhone 14系列机型的升级如此拉胯的前提下，苹果在华销售扑街的情形也就不奇怪了。

不过从苹果的规划来看，这一代的iPhone 14系列更像是前菜，明年的iPhone 15系列才是主菜，更换为USB-C接口的iPhone 15将拥有更多潜在功能，届时iPhone 15的升级力度或者能带动新一波的换机潮。