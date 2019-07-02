1798元起步！iQOO Neo骁龙845+4500mAh旗舰新品发布

作者：黑子可可

刚刚，iQOO Neo 旗舰新品在成都正式发布。1790元起的售价，骁龙 845 加 4500 毫安时的电池强大性能为这部手机在游戏性能上带来良好基础，同时在价格上也极具吸引力。

本次 iQOO Neo 支持电光紫、碳纤黑两种配色，玻璃材质的背板和中框设计带来了不错的上手感受，与此同时，配以正面 6.38 英寸分辨率为 1080*2340 的三星AMOLED屏幕。19.5:9的屏幕比例，搭载业界主流的水滴全面屏设计，屏占比达到90%，给用户带来更舒适的握感和更大的视野。另外，这款屏幕还集成了 vivo 一贯出色的屏幕指纹技术，带来更畅快、安全、灵活的解锁新体验。

性能方面，iQOO Neo 全线搭载骁龙 845 移动平台，内建 LPDDR4X 通道运存，以及目前市场上最高存储标准 UFS2.1 速闪存，最高拥有 8G B的大运存以及 128GB 存储空间，确保应用、游戏流畅加载，后台多开无压力，游戏最高特效不掉帧。为了让骁龙 845 能够持续冷静运行，iQOO Neo 还内置了一套由超长热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多纬散热系统，带来更佳的温升控制。

更强悍的升级在于，iQOO Neo 为了解决用户对待机续航问题的担忧，在 8.13mm 的机身厚度上塞入了猛兽级别的 4500mAh 大电池让 iQOO Neo拥有着更为不凡的续航表现，轻松满足重度用户一天的使用需求。经vivo实验室续航测试数据表明，iQOO Neo在满电状态下，灭屏待机长达576个小时，也就是整整24天，连续通话最长可达46小时，追剧12小时，连续导航19小时，连续打《王者荣耀》10个小时。配合 22.5W 的超快闪充，天极网测试100分钟即可完全充满，配合平日里的碎片化时间充电便可快速回血。

iQOO Neo后置采用双核1200万像素的主摄IMX363、800万像素的超广角镜头和200万像素景深摄像头，使iQOO Neo拥有120° 超大视野(开启广角矫正后的视场角为108° )的拍照能力。

其他方面，iQOO Neo装配了vivo最新的编译系统优化技术――Monster编译增强技术，这项技术可以对系统底层基础进行全面优化，在应用运行时，提前进行预编译，大幅改善底层编译效率，大幅提升手机性能和APP响应速度。配合Multi-Turbo的多引擎优化，进一步提升启动速度。

iQOO Neo 在软件上搭载的是基于 Android Pie 深度定制的 Funtouch OS 9系统,对于原有Funtouch OS进行了大幅升级。全新设计的GUI，强调科技感和速度感。

拥有骁龙 845、超广角 AI 三摄、4500mAh 超大电池、22.5W 闪充和 4D游戏震感2.0 的 iQOO Neo，电光紫、碳纤黑全系售价 1798 元起，今天 21:00，官网、京东、天猫、苏宁易购、国美、迪信通、乐语，各大电商平台，以及vivo授权专卖店将开启预售。7 月 8 日10:00 正式开售。