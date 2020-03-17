Find X2 Pro两周体验：这才是顶级旗舰该有的样子

作者：KurokoUkou

【天极网手机频道】OPPO Find X2 系列手机相信大家近期只要关注手机圈都有所了解，搭载了业内顶级的屏幕和影像系统，那块 3K 分辨率加 120Hz 刷新率、色彩也足够优异的屏幕，同时刷新了专业评测机构 DisplayMate 12 项第一，显示效果十分震撼。值得注意的是，这块屏幕是全系标配的，也就是说率先发布的标准版 Find X2 也拥有和 Pro 系列同样的显示素质。

除此之外，高通骁龙 865 移动平台和 5G 性能也一率备齐，以及OPPO 越做越好的 ColorOS 7.1 系统、一贯出色的超级闪充。今天我们将结合这几方面和大家聊聊，在体验将近两周后的具体感受，作为大家购机时的参考建议。

1、性能

作为 全能5G 旗舰，OPPO Find X2 Pro 采用的高通骁龙 865+X55 移动平台，支持 SA/NSA 双模组网与全球多频段 5G 网络覆盖(8模37频5G频段覆盖最多的)。骁龙865 CPU性能较上一代提升25%，GPU图像渲染速度提升25%，从根本上保障流畅5G体验。 内存上采用LPDDR 5 带宽也较上代提高 30%。Find X2 Pro 安兔兔跑分轻松 60 万+，在其它软件中也有出色的旗舰表现。

Find X2系列均支持新一代UFS3.0+TW+HPB技术，实际体验中，除了日常操作极度流畅外，玩游戏时的载入速度也是快人一步，毕竟它已经有目前最好的高通移动平台，性能各方面也都处于一流表现。

2、闪充

Find X2 全系搭载目前市面上最快的商用充电方案，OPPO 作为开创行业快充的实力厂牌，在去年的 OPPO Reno Ace 身上已经推出了 65W 的 SuperVOOC 2.0 超级闪充，并沿用在 Find X2 系列上。

采用 4200mAh 电池的 Find X2 Pro，采用 65W 快充实际只需要 40 分钟即可完全充满，10 分钟也能充电 43%。这么快的充电速度已然改变了以往的充电方式。我们不再需要漫长的等待充电时间，可能早晨利用洗漱时候的空闲，即可充好 1 天使用所需的电量。

另外，超级闪充系统从插头到电池自带 5 重安全防护，电池安全监测芯片能够避免电池发热和寿命大幅损耗的同时，还能确保使用安全性。

3、ColorOS 7.1

早前，国内品牌的操作系统因为未跟进最新标准和过度定制而饱受诟病，在 2019 年，厂商们已经开始重视手机的完整体验生态，其中就包括软件系统。OPPO 在 2019 年推出了 ColorOS 7.0 的大版本更新，给自己的产品做了软件大换血，在各个角落的 UI 都能看到品质如一的美学设计。对用户而言，简而言之就是更加好看好用。

系统层面，Find X2系列搭载基于 Android 10 的 ColorOS 7.1 ，延续轻量化设计理念，图标、页面留白和动画交互更加轻巧美观，强调轻盈视觉和轻松交互体验。





从视频可以看到饱和度更低的色彩模式，官方表示通过进一步降低系统色彩的饱和度，让色彩更加淡雅、简约，能有效降低长时间使用的疲劳感。

此外，ColorOS7.1还提供三种风格迥异的图标体系――矩形、鹅卵石和Google Material Design风格;每套图标都由设计师精心打磨。

用户可根据个人偏好，选择最舒适的一款。其中鹅卵石灵感源自OPPO Logo设计，是OPPO与知名 UI/UX 设计公司 Remotion 合作设计，整体风格圆润柔和。不仅如此，OPPO还对200多个第三方APP 图标进行重新绘制，保持常用APP的图标与系统风格的一致性。最后，ColorOS 7.1还开放了自定义桌面图标的权限，用户可以自主调整图标大小、形状和尺寸。

同时，OPPO还携手ART+全球签约艺术家，围绕「见本真、见自然、见构成、见人文、见生活、见未来」的六大主题，为ColorOS 7.1设计多套别具风格的艺术壁纸，并且持续更新。

全新的全局暗色模式，使得ColorOS 7.1的设计更具美感，交互更直观。基于无边界设计理念，ColorOS 的全天候暗色模式，对页面层次进行了区分，有效改善了暗色对比度，降低了视觉疲劳的可能。

从醒目的高光比环境到舒适的低对比条件，全天候暗色模式可满足任意场景，再搭配Find X2 Pro智能亮度调节功能，任何时间使用都没问题。





本次 OPPO Find X2 系列除了搭载 120Hz 刷新率和 240Hz 采样率的高素质屏幕， 还设计了大量让感官体验直线提升的细节动画，如删除APP、充电动画、天气动画等，真正做到了兼顾全局设计和细节效果。

另外，在一些小功能上，ColorOS 7.1 除了有显示倒计时随时返回游戏、导航等应用的闪回键，还有利用录音和相机扫描转文本的效率创新功能，并支持双 Wi-Fi 连接、无线投屏、系统邮箱等连接软硬件和生活办公的工具功能。

与此同时，OPPO 在用户信息安全方面也做到最佳，利用多重数据防护，保证不同场景下的用户信息安全。而对于 Android 生态软件游戏过度读取隐私的问题，OPPO 可以从系统层级发送空白数据，既能保证用户正常使用，又能保证用户隐私安全。

总结一下

通过这些特性，可以看到 OPPO Find X2 系列所到之处的功能都力求顶尖，另外，OPPO 也清楚只有足够好的操作系统，来配合高效的硬件才能有足够好的使用体验。这些品质实力也解释了 Find X2 为什么如此热销，以至于目前不少电商平台还处在补货等待中。不过也不用急，在经历了爬坡后缺货现象将很快解决，如果小伙伴们还在挑选属于自己的 2020 旗舰机，那 Find X2 系列绝对物有所值。