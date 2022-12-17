　　OPPO未来科技大会2022专访：战略目标层层推进，三大版块蓝图初现

【天极网手机频道】近日，OPPO以“致善 三生万物”为主题举办了未来科技大会2022。会上，OPPO公布了以三大核心技术为基础的全新科技战略，并且发布了第二颗自研芯片――旗舰蓝牙音频SoC芯片马里亚纳MariSilicon Y、以及三大核心技术之一安第斯智能云，在智能云的赋能下我们带来了第一款健康的概念产品OHealth H1。

发布会后，OPPO副总裁、研究院院长刘畅先生、OPPO芯片产品高级总监姜波先生、OPPO数智工程事业部总裁刘海锋先生，以及OPPO健康实验室负责人曾子敬博士接受了包括天极网在内的多家媒体专访，就技术布局、潜在挑战、产品细节、未来战略规划等方面做了进一步深入交流。

专注探寻未来，OPPO的技术战略非常清晰

谈及今年未来科技大会的成果，刘畅院长表示，今年的核心是进一步依托三大计划去实现芯云一体、多端融合的系统解决方案。既是对整个技术战略布局的完善，同时也是OPPO探寻未来的阶段性答案。实际上，OPPO 在技术上一直是非常专注，并不是漫无目的、发散的。OPPO一直是技术和用户需求双轮驱动，OPPO的创新时基于用户体验的、带有使命感的创新。

OPPO副总裁、研究院院长 刘畅先生

2019 年，OPPO 跟行业伙伴分享未来趋势是 " 万物互融 " 的，那就是 OPPO 未来想去的地方。当时 OPPO 就提出一定要投入研发，也吹响了 OPPO 向研发迈进的号角。在 2020 年，OPPO 提出了马里亚纳、潘塔纳尔、安第斯三大核心技术。2021 年，OPPO 又跟大家分享如何去实现这个技术底座，分享了内部的组织结构、人才体系以及工程师乐园理念。在技术战略上，OPPO想得很清楚，整个战略和目标都是层层推进的。

刘畅院长对天极网说到，在长期的技术积累和研发之下，OPPO 的人才储备也已经有相当的厚度，再加上公司顶层决策团队对未来的路径和方向想得非常清楚，从战略决心到执行能够协同起来。

当问及AR与VR技术的趋势时，刘畅表示，OPPO 一直在探索未来技术，OPPO 研究院也一直在储备和探索 XR 元宇宙方面的应用，到今年已经迭代了 4 年，前前后后发布了 4 款不同类型的产品。对于未来，OPPO 判断的趋势是，AR 和 VR会在10年内走向融合。

OPPO第二颗自研芯片：不计成本超前研发，发现用户价值

在去年的OPPO在未来科技大会2021上，OPPO对外发布了其首个自研芯片――马里亚纳X，一款为影像而生的专用NPU芯片，能大大提升影像的降噪、人像的虚化体验。而这一次，OPPO第二颗自研芯片将需求痛点瞄向了音频领域，OPPO将它定义为旗舰级蓝牙音频SoC芯片，其主要应用场景就是TWS耳机。马里亚纳Y拥有三大领先技术，具备12Mbps速率+支持192kHz/24bit超清无损音频、590 GOPS澎湃算力，与N6RF先进制程。

OPPO芯片产品高级总监 姜波先生

率先应用全球先进的N6RF射频芯片工艺，是对马里亚纳6nm芯片设计专长的拓展，也意味着OPPO掌握了先进制程应用于射频系统的能力，自研芯片的决心和能力更近一步。姜波先生对天极网表示，马里亚纳Y基于N6RF工艺制程，以及芯片架构针对音频处理来设计，能很好解决了功耗与性能的平衡，

姜波坦言，“N6RF大规模普及预计在2年后，马里亚纳Y这颗芯片无论是投入成本，还是市场ROI，从商业角度上看都是非常不划算。每一次流片的成本，对于这个类型的芯片是非常昂贵的。”而OPPO之所以坚持去做，姜波认为，通过马里亚纳 MariSilicon Y芯片，OPPO 掌握了连接能力与先进射频工艺，这些技术都是自研芯片必要具备的技术。

马里亚纳 Y 是一个完整的 SoC 系统架构，这里会牵扯到很多的 IP，有 CPU、总线、NPU、DDR 还有各种接口等等，其实是一个完整的、复杂度很高的系统。从总线架构到完整系统的设计、芯片的实现、前端、后端整个过程，对OPPO芯片团队能力来说是一次非常好的验证。目前OPPO 芯片是服务终端，构建差异化能力，让用户获得更好的体验，这些能力很难从第三方通用芯片方案中获取。而且自研芯片能很好理解、配合、定制化产品输出，助力终端产品的成功，继而实现OPPO芯片的最大成功。当前终端公司切入上游芯片是行业趋势，苹果、三星等终端厂商都在做。

谈及自研芯片未来方向时，姜波表示，OPPO 不会什么芯片都自己做，而是有所为有所不为。自研芯片选取原则就是，寻找用户价值点的领域。比如有些价值点，通用方案难以满足用户需求，就是OPPO 要做的领域。OPPO可以通过与终端平台紧密的联系，做到垂直的价值整合，提升用户的感知。

芯云一体 多端融合，让终端更智能

过去4年，OPPO 在底层基础技术上不遗余力地投入，到今天，已经初步完成了“芯片、跨端系统和智能云”的闭环生态。2019年，从OPPO创始人兼首席执行官陈明永提出“万物互融”的概念;到2020年未来科技大会上提出了“3+N+X”战略跃迁战略;再到2021年首个自研芯片马里亚纳MariSilicon X，正式宣布迈进芯片领域;今年8月ODC大会上的智慧跨端系统――潘塔纳尔;以及今年的未来科技大会上正式发布的安第斯智能云，OPPO实现三大核心技术布局完成。从芯片、多终端与跨系统，再到智能云。OPPO 构建起了三个平台性的底层技术，全自研与垂直整合雏形已经构建完成。

OPPO数智工程事业部总裁 刘海锋先生

刘海锋先生表示，安第斯智能云的核心目标就是 " 让终端更智能 "，因此安第斯智能云也少不了 AI 技术的深度融入，比如小布作画功能就是 AI 内容生成的典型代表，它是一个 AIGC(AI-Generated Content)的产品应用，目前 AIGC 在整个世界范围内的技术圈非常火，OPPO 一直在思考和探索把 AIGC 或者是生成式 AI 应用到终端消费者的手里，把它转变成消费级的 AI 产品。

怎么把它产品化，这当中有很多工作要做。OPPO 在第一时间做了一个尝试，率先把它应用到了人工智能助手上。当然目前整个功能还在初期，OPPO 这种预训练的 AIGC 大模型在云端的推理和运算成本还是比较高的，如果要做成普适服务上亿用户，技术上需深入打磨，后续也需要很长的时间迭代和演化。OPPO 对未来 AIGC 或者是生成式 AI 能为终端消费者服务的趋势还是充满了信心，也希望能和更多行业伙伴一起努力。

当问及技术落地时间表，刘海锋透露，在明年夏天会见到相应技术的落地，会搭载云化终端，或者是安第斯赋能的新技术，并通过我们的手机以及IoT产品交付到广大用户手中。有的与存储有关，有的与计算性能相关，还有的是与连接性能有关联。

从OHealth H1看OPPO的创新之道：只做精品，不会贪多

本次大会另一个重要产品就是，OPPO 首款面向家庭用户的智慧健康概念产品――OHealth H1，它是OPPO面相未来的一个具象化的答案。当问及这款概念产品的初衷时。曾子敬先生表示，OHealth H1 有 6 个比较主要的功能，可实现体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊、睡眠六大生命健康体征数据监测，是非常重要的生理指标。OPPO 能够基于这 6 个重要的生理指标，把数据先积累起来，然后根据这些生理指标推出一些更好的 AI 算法。在安第斯智能云的赋能下，通过OHealth APP能够实现家庭健康数据综合管理、远程听诊与视频问诊等远程医疗，为个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务。

OPPO健康实验室负责人 曾子敬博士

OPPO 此次推出的 OHealth H1 实际上是偏医疗级的数据和准确度，所以它是针对家用场景进行开发的，OPPO 希望用它来连接用户在家庭中的场景和另一端的医生。OHealth H1会在拿到医疗注册证的同时不断地完善它的算法、数据模型等，还会利用 OPPO 的云端能力、软件能力去赋能这个产品。同时曾子敬强调，“OPPO 做产品的一贯作风就是做精品，不会贪多。如果没有做到用户体验非常好，精准度很高之前，我们也不会对外宣布。”

谈及三方合作时，曾子敬表示，在硬件做好的基础上，OPPO还会接入一些合作伙伴，比如与欧姆龙的合作与接入。OPPO也非常欢迎和各种合作伙伴一起来做这件事情，基于OPPO强大的生态，软硬件服务一体化的能力，依托安第斯云、潘塔纳尔系统这样非常强的系统能力，共同做健康这件事，给用户带来优质的体验。至于其他形态的硬件，OPPO也在研发中，而OHealth H1预计在明年第四季度拿到相关认证后推出。

正如OPPO 研究院院长刘畅所言，OPPO希望以芯片为基础、以多端为载体、以智能云为大脑，三位一体，共同实现设备协同、算力融合、数据流转，最终实现一场“芯云一体、多端融合”的智能设备体验革新。这三大技术是“价值最高、最先进、也是难度最大的核心技术”，也是OPPO必须啃下的硬骨头。我们可以憧憬基于用户体验与创新技术驱动，同时拥有自研芯片、智慧跨端和云服务整合能力的OPPO，一定会带给我们更多“来自未来”的科技产品。