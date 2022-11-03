欧盟推出新法，或迫使苹果开放侧载App，苹果距离安卓还有多远？

【天极网手机频道】今年三月份，欧盟制定了一份旨在规范大型互联公司运营的《数字市场法》，并且已经在11月1日正式生效。这一法案的实施有可能迫使苹果彻底开放App的侧载，从而让用户能够选择选择更多的应用商店。

该法案规定，大型科技公司企业只有在获得用户明确同意的情况下，才可将个人数据用于有针对性的广告。要能允许用户自由选择浏览器、虚拟助手或搜索引擎等。而违反规定的公司将面临全球年营业额10%的罚款，多次违规的累计罚款上限可达20%，并可能面临收购禁令。

该法生效后进入为期6个月的关键执行期，到明年5月2日，所有自认为应被归为“看门人”公司的大型互联网企业要主动向欧盟委员会申报。欧盟委员会在45个工作日内会确认这些公司是否符合“看门人”公司的标准。一经确认，这些公司有6个月的过渡期，在此期间，公司须确保其遵守《数字市场法》的各项规定。

由于苹果公司庞大的规模以及在欧洲拥有数量客观的用户，其几乎垄断级别的地位基本符合上述法案的“看门人”标准。所以苹果将会受到此法案的约束，这就意味着苹果将开放各种服务和平台，其中就包括开放App的侧载服务。

其实侧载服务顾名思义就是用户可以通过第三方应用商店，或是直接下载网页上的安装包来进行App安装，这样的模式就是安卓一直在用的App安装方式。如果苹果彻底开放侧载，那么苹果距离变成安卓也就不远了。

很早之前，苹果就关于开放侧载的问题表明过立场：在 Android 生态系统中，恶意软件的数量是iOS的50倍，诺基亚发现“Android应用程序可以从任何地方下载仍是一个巨大的问题，因为用户可以从第三方应用商店免费下载应用程序，其中许多应用程序虽然功能正常，但却已经被附上了木马。在诺基亚 2021 年的威胁情报报告中，Android设备占所有受感染设备的50.31%，其次是Windows设备 (23.1%)和macOS设备 (9.2%)。iOS 设备所占比例非常小，以至于没有被单独列出，而是被归入“其他”设备。我们认为这是在保护用户方面的一次胜利，如果没有业界领先的设备安全控制这最后一道防线，这是不可能做到的，与我们通过App Store和App Review为用户提供的一线安全和隐私保护协同工作。

其实苹果方面的考虑不无道理，如今安卓生态混乱的权限控制、让人厌恶的牛皮膏App以及不断提示的广告，侧载不能说是原罪，但基本都和它有关。国内几乎是每个品牌的安卓机型都拥有一个自家的应用商店，由于一些心知肚明的原因，起到监管作用的Goole Play并不能对国内App进行审查，确保其遵守谷歌的App开发规范。这也就导致安卓市场目前并没有一个强制的第三方机构或者政府机关来迫使手机厂商将权限公开透明化，如果全靠厂商自觉，难免不会因为利益冲突而绿灯大开。所以国内的App往往会比上架Goole Play的App更加臃肿，同时广告丛生。

这样的模式导致网络上出现了许多破解版本的App，出于好奇的用户即使在手机有着提醒机制的前提下，依然会选择安装这些App，这就会导致用户数据泄露，严重时可能会让手机出现问题。而苹果使用AppStore统一审核的方式，最大程度上避免了流氓软件和病毒软件对用户的侵害。

所有App的安装都需要跳转至苹果官方AppStore，也能杜绝安卓手机上经常出现的点错下载就安装的操作，这也困扰了不少使用安卓手机的老年人。其实欧盟推出这项法案也是从用户的出发点考虑，主要是因为安卓在国外受到谷歌的监管，不像国内的App乱象，在很大程度上就已经避免了病毒以及流氓App，不过只要侧载功能还在，就依然存在风险。

可是对于苹果用户而言，购买iPhone最大的动力不仅仅是因为其强劲的性能，还有iOS上优秀的隐私安全以及权限控制。得益于经过审核的App，用户在安装软件方面能够拥有最大的安全感。不过这一切的前提都建立在，苹果依然使用AppStore来向开发者收取付费的抽成。

出于安全考虑，苹果或许只会针对欧洲地区开放侧载功能，但是苹果强硬的态度或许能让侧载一事迎来转机，毕竟开放侧载意味着放开用户的隐私权限，相比选择权，隐私权或许更为重要。