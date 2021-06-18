消息称康宁将为三星Galaxy Z Flip3供应UTG超薄玻璃

作者：白璐

【天极网手机频道】 近两年随着智能手机不断迭代更新，折叠屏手机被认为是未来智能手机的发展方向。而三星作为全球手机一哥已经推出了多款折叠屏手机。之前有消息称，三星将在今年第三季度发布新一代折叠屏手机三星Galaxy Z Flip3和三星Galaxy Fold3。

现在根据外媒TheElec援引研究机构DSCC消息称，美国康宁公司将会为三星Galaxy Z Flip3供应UTG超薄玻璃，康宁将会成为三星今年折叠屏手机的次级供应商。

研究机构DSCC还表示，康宁公司的UTG玻璃运送到韩国后，将会由eCONY公司进行加工，而不是此前的Dowooinsys公司。

据悉，三星在去年发布的三星Galaxy Z Flip2和三星Galaxy Fold2手机中使用的UTG超薄玻璃盖板由德国公司肖特(Schott)独家供应，这种方案可以保证手机屏幕具有十分高的折叠寿命。不过有一点就是用户在零下10度左右的环境对屏幕进行弯折，玻璃会破碎，导致手机屏完全失效。



三星Galaxy Fold2



而在2020年末时康宁公司表示，目前专为折叠屏手机设计的UTG玻璃已经到了开发工作的最后阶段，预计2021年将实现商业化。至于康宁玻璃是否会出现在三星新款折叠屏手机上相信在今年三季度将被揭晓。

目前市场上不少手机玻璃是由康宁公司提供的，如果康宁公司打入到了三星折叠屏手机供应链，那么后面康宁可能会获得更多折叠屏手机订单，这也将有助于其进入到苹果折叠屏供应链。不过一直以来苹果对其产品要求非常高，所以相信苹果会在折叠屏玻璃技术成熟后才会使用。