6月8日全面上线：一加无线耳机弹窗将全面支持安卓手机

作者：弈秋

【天极网手机频道】6月7日一加手机官方微博消息，宣布一加无线耳机弹窗将全面支持安卓手机，该功能将在明天6月8日全面上线。一加耳机与 OPPO 耳机相同，一加耳机弹窗同样需要下载“欢律”App 才能实现。目前一加和OPPO手机在系统开发等方面已经基本进行了整合，耳机弹窗适配全部安卓手机。

原本仅一加和OPPO手机才有的开盖闪连、趣味动画呈现功能体验，此次全面升级的弹窗功能即意味着全面支持不同品牌的安卓手机，耳机状态一眼就能掌握。适配安卓 7.0 以上机型，目前支持的一加耳机包括：一加 Buds N、一加 Buds Pro、一加 Buds Z2、一加 Buds、一加 Buds Z几款。

以前由于使用的耳机大多来自第三方，非官配手机基本不能享受到弹窗功能。现在一加推出了这个弹窗功能，用户只需要下载或更新“欢律”APP至最新版本，在安装的“欢律”APP中选择“实验室功能”，打开“设备连接弹窗”，设置“通知权限设置”、“电池管理权限设置”、“清理保护权限设置”以及“悬浮窗权限设置”共计4个权限设置。待设置完成后在使用一加耳机连接安卓手机时，就可以实现开盖闪连、趣味动画呈现等功能。这就意味着其他安卓手机的屏幕上同样会弹出对应的动画，贴心的告诉我们耳机已经连接上了。

一加无线耳机整体综合表现能力确实还是很出色的，加上它外形的工艺和设计等，致力为用户带来更好的灵性玩法。相信一加耳机此次带来的弹窗功能，其他安卓手机下载“欢律”这个APP后，便相当于将第三方蓝牙无线耳机媲美原配耳机，可以获得一样的音效体验，得到一致个性化的交互体验。相信一加耳机会继续带来更多惊喜，让我们一同期待吧。